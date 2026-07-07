Presentazione del libro “Cava Ranieri. Dall’abbandono alla riscoperta”

Lunedì 13 Luglio 2026, alle ore 11, presso l’Auditorium degli Scavi di Pompei, sarà presentato “Cava Ranieri. Dall’abbandono alla riscoperta”, il nuovo libro del giornalista e storico Francesco Servino.

Pubblicato dall’associazione Arcadia APS di Terzigno, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, il volume ricostruisce la storia di Cava Ranieri, importante sito archeologico di Terzigno che conserva i resti di tre ville romane, raccontando il lungo percorso che lo ha condotto dall’abbandono all’attuale processo di recupero e valorizzazione, destinato a trasformarlo in un nuovo parco archeologico.

L’incontro rappresenterà un’occasione di confronto sul valore della tutela del patrimonio culturale e dell’impegno civico che ha contribuito alla rinascita del sito.

Interverranno Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei; Giovanni Capasso, Direttore Generale dell’Unità Grande Pompei; Francesco Ranieri, già sindaco di Terzigno; Salvatore Carillo, sindaco di Terzigno; Raffaele De Luca, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio; Angelo Massa, direttore del Museo Archeologico Territoriale di Terzigno (MATT), e l’autore Francesco Servino.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Romilda Barbato.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e la Pro Loco Terzigno APS. I saluti introduttivi saranno affidati al presidente della Pro Loco, Francesco Ambrosio, mentre lo storico Gennaro Barbato terrà un intervento dedicato al ruolo dell’impegno civico nella tutela di Cava Ranieri.

Il libro sarà presentato Lunedì 13 Luglio 2026, alle ore 11, nell’Auditorium degli Scavi di Pompei.