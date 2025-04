Presentazione dell’XI edizione di “Una Giornata Leggend… aria. Libri e lettori per le strade di Napoli” lunedì 28 aprile 2025 alle 11,30 al Teatro Diana di Napoli

Sarà presentata lunedì 28 aprile 2025 alle 11,30 nel foyer del Teatro Diana di Napoli l’XI edizione di“Una Giornata Leggend… aria. Libri e lettori per le strade di Napoli”, promossa dall’Associazione “Alberto Mario Moriconi”, presieduta dall’insegnante e giornalista Bernardina Moriconi. Presenti Lucio Mirra, direttore artistico del teatro; Clementina Cozzolino, presidente della V Municipalità; Fabiana Felicità, vicepresidente della V Municipalità; lo scrittore Maurizio de Giovanni; la giornalista Mirella Armiero; il responsabile della Scuola Superiore Meridionale, Arturo De Vivo; il direttore del Museo Arti Sanitarie e Farmacia Storica degli Incurabili, Gennaro Rispoli. A moderare, Armida Parisi.

L’edizione di quest’anno si configura come un omaggio al mondo del giornalismo che costituisce una delle forme più attendibili di in-formazione e, se non asservito a un potere, di resistenza intellettuale. L’intento della manifestazione è da sempre quello di sensibilizzare giovani e non solo alla lettura, e di trasformarli già da adesso in lettori forti e appassionati. La lettura o l’ascolto di articoli giornalistici è parte integrante di questa educazione al testo scritto o parlato.

L’appuntamento è l’8 maggio 2025 a partire dalle 16.00 per le vie Scarlatti, Luca Giordano e poi piazza Fuga, dove si avrà modo di omaggiare anche il lavoro svolto per anni da giornali ed edicole che hanno, per più di un secolo, costituito infatti un presidio indispensabile per la divulgazione di notizie e di conoscenza. Ci è parso doveroso farlo in un momento di drammatico tramonto di un certo giornalismo, di tirature sempre più basse e chiusura progressiva delle edicole. Altri canali informativi più rapidi e immediati stanno sostituendo l’informazione su carta, e ben vengano tg e giornali on line, ma il più delle volte i giovani (e non solo loro) attingono notizie da canali social (il tam tam dei tempi odierni) senza preoccuparsi della loro attendibilità, attratti più dal facile sensazionalismo che dalla veridicità e da quell’approfondimento della notizia fondamentale al fine della costruzione di un pensiero autonomo e critico.

Nove scuole tra medie e superiori coinvolte (Mazzini, Pansini, Serra, Vittorini, Belvedere, D’Ovidio-Nicolardi, Don Milani-Dorso, Scialoja-Cortese, Viale delle Acacie) daranno vita a performance di letture in compagnia di giornalisti come testimonial.

Alle 18,00, a piazzetta Aldo Masullo (presso piazza Fuga) in collaborazione con la libreria IoCiSto, si svolgerà il momento conclusivo condotto da Federica Flocco in compagnia dell’autore/attore Amedeo Colella. La giornata si concluderà con un red carpet in cui, ribaltando i ruoli, a sfilare saranno per una volta tutti i giornalisti che vorranno intervenire.

Infine, la giuria composta da Giuliana Covella, Stefano De Stefano, Arturo De Vivo, Alberto Della Sala, Antonia Grimaldi, Alessandro Polidoro, Mario Punzo, Gennaro Rispoli premierà con vari riconoscimenti le scuole partecipanti.

La manifestazione di quest’anno si avvale dei seguenti patrocini: Regione Campania, Comune di Napoli, “Premio Napoli – Campania Legge” e Giffoni Film Festival.

Una Giornata leggend… Aria 2025 è realizzata in collaborazione con la V Municipalità, la libreria IoCiSto, la Scuola Italiana di Comix, Casa del Giallo – Gialli.it e Napoli Città Libro.

Comitato organizzativo: Bernardina Moriconi, Direttore artistico Leggend…Aria; Vania Piscopo, Maria Caratunti, Concetta Scocozza.

Contatti: associazioneculturaleAMM@gmail.comp