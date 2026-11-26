L’assemblea dei delegati della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, ha approvato l’assestamento del preventivo 2026, il bilancio di previsione 2027 e il bilancio tecnico al 31 dicembre 2025.

L’assestamento 2026 registra ricavi della produzione tipica per 531,7 milioni di euro e un avanzo di 29,4 milioni, dopo svalutazioni dei crediti per 42,65 milioni, un accantonamento di 40 milioni al fondo oscillazione titoli e rettifiche delle attività finanziarie per 7,7 milioni. Le prestazioni istituzionali sono stimate in 321,4 milioni.

Per il 2027 sono previsti ricavi della produzione tipica per 540,3 milioni e un avanzo economico di 47,1 milioni. Il risultato comprende svalutazioni dei crediti per 33,25 milioni e conferma l’accantonamento di 40 milioni al fondo oscillazione titoli. Le entrate contributive sono stimate in 373,4 milioni, in crescita del 3,13%, considerando 25.400 iscritti, l’adeguamento ISTAT dell’1,616% e l’aumento dell’aliquota minima del contributo soggettivo dal 15% al 16%, dal 1° gennaio 2027.

Le prestazioni istituzionali raggiungono 332,38 milioni, di cui 322,26 milioni per previdenza e 9,22 milioni per assistenza. I pensionati sono previsti in 13.646, con un incremento netto di 573. Tra gli interventi assistenziali figurano 5,2 milioni per la polizza sanitaria e 2,3 milioni per l’assistenza ai figli con disabilità grave.

Sono programmati nuovi investimenti mobiliari per 145,22 milioni, finanziati con risorse interne, senza ricorso a finanziamenti esterni. Prosegue la riduzione della componente immobiliare, accompagnata dalla diversificazione del patrimonio.

Il Bilancio tecnico al 31 dicembre 2025, elaborato su ipotesi specifiche e prudenziali, nel recepire le nuove aliquote contributive soggettive, vigenti dal 2027, conferma la sostenibilità del sistema nel periodo oggetto di vigilanza. L’indicatore di garanzia, pari al rapporto tra patrimonio e cinque annualità di prestazioni, si mantiene superiore all’unità per l’intero orizzonte cinquantennale.

In apertura dei lavori i delegati hanno preso atto del decreto interministeriale (Lavoro e Mef) sul nuovo statuto della Cnpr.

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