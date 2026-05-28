Prezioso Gallery apre le porte alla città: lo showroom di piazza Vittoria diventa hub culturale

C’è uno spazio, nel cuore di Napoli, che sta per cambiare il modo in cui una città guarda al design. È lo showroom Prezioso Casa di Piazza Vittoria, che dal 3 giugno 2026 inaugura una nuova stagione della propria identità con il lancio di Prezioso Gallery – La Stanza dell’Architetto: un format culturale inedito, concepito come hub permanente per il design contemporaneo e per il dialogo tra progetto, materia e abitare.

L’iniziativa nasce dalla visione di Gaetano Ambrosca, imprenditore che sceglie di aprire il proprio spazio alla città in una forma nuova, non più solo showroom, ma luogo di ricerca estetica e scambio intellettuale. A dare forma al progetto è Loredana De Luca, fondatrice di TheSignEvent, realtà da anni al crocevia tra architettura, design, arte e cultura del vivere.

Il cuore del format è la Curatela Temporanea: nel corso dell’anno, lo showroom si trasformerà quattro volte. A ogni cambio stagionale, un architetto o designer ospite riceverà le chiavi di un ambiente e lo reinterpreterà come installazione narrativa, costruendo un’esperienza immersiva attorno a tre elementi fondamentali la materia, la luce e lo spazio abitato. Non allestimenti decorativi, ma veri e propri manifesti progettuali capaci di raccontare una filosofia, un approccio, una visione del mondo.

Quattro gli studi coinvolti in questa prima edizione del ciclo, ciascuno con un titolo che anticipa l’atmosfera della propria stanza senza svelarla del tutto. Ad aprire il ciclo saranno Francesco Rotondale ed Emilia Abate con Federica Giulivo, con “This is me”. A seguire, Paola Sola con Gabriele Bonomo con Disegno Abitato, poi Luca Santoro con Marco Coda con “Salva con Nome”, fino alla chiusura affidata a Tiziana D’Ambrosio e Fabio D’Alema con Mate con “Il cielo in una stanza”. Quattro visioni, quattro linguaggi, quattro modi di interpretare lo stesso spazio.

Ogni installazione sarà inaugurata con un evento articolato in due momenti distinti: un Architecture Talk conversazione pubblica e critica tra gli autori, la curatrice e un coach narrativo, e un vernissage serale riservato a una community selezionata di architetti, interior designer, partner e appassionati del settore. Nei mesi successivi, l’installazione resterà visitabile: lo showroom si fa percorso museale, dove l’esperienza estetica precede e accompagna, la scelta d’acquisto.

C’è, infine, una componente di confronto e riconoscimento: una giuria valuterà le installazioni lungo l’intero ciclo, premiando quella più capace di rispondere alla sfida estetica e concettuale del format. Presidente di giuria è l’Arch. Francesco Scardaccione. Gli altri giurati resteranno anonimi fino al giorno della proclamazione, una scelta voluta, che aggiunge al progetto una tensione narrativa sottile e costante.

Prezioso Gallery – La Stanza dell’Architetto non è una mostra. È una proposta culturale continuativa, uno spazio in cui Napoli può riconoscersi come città capace di produrre pensiero progettuale di qualità — e di ospitarlo con la stessa cura che si dedica all’opera d’arte.