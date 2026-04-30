Primo compleanno di “Rescigno – Cucina Partenopea”

Una serata magica, sospesa tra l’eccellenza culinaria e l’emozione della grande musica d’autore, ha celebrato il primo anno di attività di Rescigno – Cucina Partenopea. Il ristorante di Via Foria 38, a Napoli, ha festeggiato il suo primo compleanno con un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di amici, sostenitori e personalità del panorama culturale napoletano.

Dodici mesi fa, la famiglia Rescigno apriva le porte con un obiettivo ambizioso: portare il cuore pulsante di Napoli in ogni piatto. Un anno dopo, quel sogno ha dimostrato tutta la sua solidità in un’atmosfera di festa e condivisione.

Il momento clou della serata è stato impreziosito dalla presenza della cantante Milena Setola. L’artista ha incantato gli ospiti con le sue interpretazioni intense, regalando una colonna sonora raffinata che ha perfettamente dialogato con i sapori della tradizione serviti durante l’aperitivo speciale. La voce di Milena Setola ha saputo evocare quell’anima “verace” e allo stesso tempo elegante che caratterizza la filosofia del locale.

Un brindisi, alla presenza della Famiglia Rescigno, ha ripercorso un anno di successi, accompagnato da una selezione di eccellenze del territorio. Come era d’uopo, il primo pezzo della torta celebrativa è stato dedicato simbolicamente a chi ha sostenuto il progetto fin dal primo giorno.

Durante la serata, i Rescigno ha ribadito il proprio impegno nel valorizzare la cucina partenopea, fatta di “sapori, passioni e tradizioni di famiglia”.

“Vedere la nostra sala così piena di calore per il nostro primo anno ci riempie di orgoglio,” ha dichiarato la famiglia Rescigno. “È stata una celebrazione della napoletanità a 360 gradi.”

L’evento si è concluso con la promessa di continuare a onorare la tavola napoletana con la stessa dedizione che ha reso Rescigno – Cucina Partenopea un punto di riferimento in Via Foria in soli dodici mesi.

Ristorante Rescigno – Cucina Partenopea

Via Foria 38, Napoli

#UnAnnoDiRescignoCucinaPartenopea