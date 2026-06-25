Primo soccorso a scuola, la Simeup forma i docenti

Il presidente Vincenzo Tipo: «Preparare gli insegnanti significa rendere gli istituti più sicuri e tutelare i bambini fin dai primi minuti di un’emergenza»

Si è svolto a Roma il corso “Primo Soccorso a Scuola”, un’importante iniziativa formativa che ha coinvolto circa 80 insegnanti dell’Istituto Comprensivo Virgilio, una delle realtà scolastiche più rappresentative del centro della Capitale. L’Istituto comprende i plessi Virgilio, Grilli, Cadlolo e Trento e Trieste, distribuiti in un’ampia area del centro di Roma e frequentati ogni giorno da centinaia di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la sicurezza dei bambini passa anche attraverso la preparazione degli adulti che li accompagnano quotidianamente. Durante il corso sono stati affrontati i principali temi del primo soccorso pediatrico: il riconoscimento dell’emergenza, la gestione dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, la rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore e le più frequenti emergenze che possono verificarsi in ambito scolastico.

Un sentito ringraziamento va ai formatori della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP), che con competenza e passione hanno messo a disposizione la propria esperienza per diffondere una cultura della sicurezza e della prevenzione sempre più necessaria nelle scuole.

«La scuola rappresenta il luogo in cui i bambini trascorrono una parte significativa della loro giornata. Per questo motivo la formazione degli insegnanti sulle manovre di primo soccorso non è un valore aggiunto, ma una componente essenziale della sicurezza scolastica. Ogni docente formato può contribuire a riconoscere precocemente un’emergenza, ad attivare correttamente il sistema di soccorso e, quando necessario, a mettere in atto interventi che possono salvare una vita», ha dichiarato il Presidente nazionale SIMEUP, Vincenzo Tipo.

«Un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico Alessio Santagati, che ha creduto fin dall’inizio nel valore educativo e sociale di questo progetto, sostenendone con convinzione la realizzazione. La sua sensibilità verso i temi della prevenzione e della sicurezza ha reso possibile un percorso formativo che rappresenta un investimento concreto sulla tutela degli studenti e sulla crescita professionale del personale scolastico – affermano i dirigenti della Simeup – Un grazie sincero va inoltre a tutte le insegnanti e a tutti gli insegnanti che hanno partecipato con entusiasmo, interesse e straordinaria partecipazione attiva, contribuendo con domande, riflessioni ed esercitazioni pratiche a rendere la giornata un autentico momento di formazione condivisa.

Investire nella formazione degli insegnanti significa costruire scuole più sicure, comunità più consapevoli e una maggiore tutela per i nostri bambini. Ogni docente formato rappresenta una risorsa preziosa capace di fare la differenza nei primi minuti di un’emergenza».