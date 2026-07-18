Pro Loco Medicea. Ad Ottaviano Miss Vesuvio giunge alla 18ª edizione

La Pro Loco Medicea, con il patrocinio del Comune di Ottaviano e dell’UNPLI Napoli, è lieta di presentare una tappa della 18ª edizione di Miss Vesuvio, in programma martedì 22 luglio, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di Piazza Municipio a Ottaviano.

Miss Vesuvio rappresenta da diciotto edizioni un appuntamento di riferimento nel panorama degli eventi del territorio vesuviano, promuovendo i valori della bellezza, del talento, della cultura e del territorio. Una manifestazione che va oltre il concorso, proponendosi come occasione di promozione delle eccellenze locali, di valorizzazione del patrimonio culturale e di coinvolgimento della comunità.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Ottaviano, Ferdinando Federico, a conferma della vicinanza dell’Amministrazione Comunale alle iniziative che favoriscono la crescita culturale, turistica e sociale della città.

La manifestazione vedrà inoltre la presenza di una giuria istituzionale composta da Felice Picariello, Presidente del Consiglio Comunale di Ottaviano; Anna Romano, Assessore allo Sport del Comune di Ottaviano; Flavia Malandrino, Consigliere del Comune di Ottaviano; Romilda Barbato, giornalista e presentatrice; e Francesco Ambrosio, Presidente della Pro Loco Terzigno.

A impreziosire la serata saranno le esibizioni di alcune delle voci dell’Accademia Music Family, diretta dal Maestro Saverio Miranda, mentre il momento dedicato all’hair styling e alla moda sarà curato da Palma Stylist, partner dell’evento.

L’iniziativa conferma l’impegno della Pro Loco Medicea nel promuovere manifestazioni capaci di coniugare spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio, offrendo occasioni di incontro e di partecipazione per cittadini e visitatori.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza a prendere parte a una serata che celebra il talento, l’eleganza e l’identità del territorio vesuviano, contribuendo a rendere Ottaviano sempre più protagonista di eventi di qualità.

L’appuntamento è per martedì 22 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Municipio a Ottaviano. L’ingresso è libero.