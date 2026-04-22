PROGETTO ETIOPIA 2026 promosso dall’Associazione Cecilia per la ricerca

È in programma venerdì 24 aprile l’evento conclusivo della manifestazione “Un Gol per

Tutti”, nata con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso il calcio. Iniziativa che

vuole valorizzare il ruolo sociale dello sport come strumento di integrazione, partecipazione e

crescita per le comunità, organizzando momenti di confronto pubblico ed appuntamenti che

possano garantire un concreto sostegno alle attività in favore delle persone con disabilità.

Un progetto ideato e lanciato dal portale di informazione sportiva “Golix.it – Il calcio di

un’altra categoria”, in collaborazione con il Rotary Club Sorrento e la Fondazione Sorrento, e

con il coinvolgimento delle istituzioni locali della penisola sorrentina.

“Per l’occasione abbiamo realizzato una serie di maglie celebrative che sono state autografate

da campioni del calcio, sportivi di livello internazionale, rappresentanti della stampa e delle

istituzioni tra i quali, solo per citarne alcuni, Fabiano Santacroce, Ciro Ferrara, Emanuele

Giaccherini, Federica Zille, Serse Cosmi, Errico Altobello, Michele Affinito e Gianfranco

Coppola – spiega il direttore di Golix.it, Antonio Di Martino -. Divise che andranno all’asta

online sul sito Golix.it ed i fondi raccolti saranno devoluti all’ospedale Santobono Pausilipon

e ad altri enti”. “Siamo felici di essere stati coinvolti in questa iniziativa – commenta il

presidente del Rotary Club Sorrento, Claudio de Vito -. Per la nostra istituzione la solidarietà

è la principale mission ed è importante contribuire all’inserimento nella società dei ragazzi

con disabilità”. Rotary Club Sorrento che, nell’ambito dell’evento, raccoglierà donazioni a

sostegno di “Alma Cooperativa Sociale”, organizzazione della penisola sorrentina dedita alla

promozione dell’inclusione.

Il momento clou de “Un gol per tutti – In campo, insieme!” è in programma venerdì 24 aprile

2026, alle ore 10.30, presso lo stadio comunale “Marcellino Cerulli” di Massa Lubrense, con

l’incontro di calcio tra le rappresentative “Special” di Sorrento e Spoleto: un momento

simbolico e concreto di sport inclusivo. Prevista la partecipazione di Gennaro Iezzo, Chiara

Icardi, Marco Bellinazzo ed altri ospiti a sorpresa. Inoltre ci saranno Valentina Guadagnuolo

Dcps Campania, Armando Marcucci Dcps Umbria, la dottoressa Flavia Matrisciano direttrice

della Fondazione Santobono.

L’Associazione “CECILIA PER LA RICERCA” nasce dall’esperienza vissuta accanto a Cecilia durante la sua malattia.

Chi ha condiviso con lei desideri, speranze e paure lungo un percorso terapeutico pieno di difficoltà fisiche e psicologiche ha sentito il bisogno di trasformare quel dolore in qualcosa di concreto.

La lotta contro le malattie oncologiche è spesso impari, e proprio la storia di Cecilia – che non ha avuto scampo – ci ha spinti a fondare questa associazione.

Vogliamo offrire un umile contributo ad un universo che resta ancora in gran parte da scoprire. I fondi necessari arrivano da Persone e Aziende che, come noi, credono che sostenere la ricerca e migliorare l’assistenza medica sia un aiuto piccolo ma indispensabile.

L’Associazione privilegia progetti scientifici che facciano avanzare le conoscenze in questo campo. Sosteniamo, inoltre, le iniziative che coinvolgano attivamente gli operatori sanitari nelle cure e nell’assistenza. Cerchiamo di limitare al massimo le spese per gli eventi, per destinare più risorse possibile ai progetti. Valorizziamo i risultati ottenuti e manteniamo la massima trasparenza verso i soci. Informiamo costantemente con mezzi adeguati sui progetti da finanziare e sugli obiettivi raggiunti.

Infine, promuoviamo campagne di prevenzione oncologica per i nostri soci e simpatizzanti.

Un progetto di cooperazione internazionale in ambito chirurgico, promosso dal Dott. Giacomo Sarzo, Direttore Chirurgia Generale Azienda Ospedale Università Padova – Ospedale Sant’Antonio. L’iniziativa nasce da una missione esplorativa condotta dal Dott. Sarzo nel gennaio 2026 presso l’Università di Mekelle – College of Health Sciences, in collaborazione con l’Ayder Comprehensive Specialized Hospital in Etiopia.



Durante la missione è emersa con chiarezza la necessità di potenziare le competenze locali nella chirurgia colorettale mini-invasiva, in particolare per quanto riguarda il trattamento chirurgico dei tumori del colon-retto.

Per sostenere questo programma di cooperazione accademica e clinica, è stata attivata una raccolta fondi dedicata, promossa dal Dott. Giacomo Sarzo in collaborazione con il Dott. Marco Lo Savio, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Cecilia per la Ricerca”. Le risorse raccolte consentiranno di finanziare un percorso formativo strutturato rivolto ai chirurghi etiopi, favorendo un trasferimento duraturo di competenze e tecnologie chirurgiche avanzate.

PROGETTO ETIOPIA 2026 promosso dall’Associazione Cecilia per la ricerca

Il progetto si articola in tre fasi operative:

1 Formazione teorica a distanza: Un ciclo di seminari preparatori online a cadenza mensile, dedicato ai principi della chirurgia laparoscopica oncologica colorettale, finalizzato a fornire le basi scientifiche necessarie all’apprendimento delle tecniche miniinvasive.

2 Training intensivo a Padova: Un periodo di formazione avanzata in Italia per tre chirurghi etiopi selezionati, che comprenderà attività teorico-pratiche, esercitazioni su cadavere e la partecipazione alla Padova Gastrointestinal Week, offrendo un’esperienza formativa altamente qualificata e personalizzata. Missione clinica a Mekelle

3 Una settimana di affiancamento operativo guidata dal Dott. Sarzo e dalla sua équipe, finalizzata a consolidare le competenze acquisite e ad avviare l’implementazione locale delle tecniche mini-invasive nella chirurgia oncologica colorettale.

PROGETTO ETIOPIA 2026 promosso dall’Associazione Cecilia per la ricerca

Attraverso questo cammino formativo — che unisce l’eccellenza accademica di Padova alla realtà clinica dell’Ospedale Ayder — l’Associazione Cecilia per la Ricerca ribadisce il suo impegno: onorare una memoria attraverso la vita che fiorisce, ovunque essa cerchi luce.