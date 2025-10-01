Progetto “L-Overs” – Bambini e adolescenti Rom, tre anni di supporto didattico e attività extra-scolastiche

Inclusione e cittadinanza: tre anni di supporto didattico e attività extra-scolastiche per bambini e adolescenti Rom e le loro famiglie; iniziativa con l’Istituto Comprensivo “Palizzi” e la cooperativa sociale “Cantiere Giovani”.



Presentato il Progetto “L-OVERS – Dalla parte dei bambini”, iniziativa per l’inclusione e l’integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (RSC) promossa dal Comune di Casoria attraverso l’Ambito Territoriale Sociale n. 18 (Casoria – Arzano – Casavatore) e in partnership con l’organizzazione no-profit “Cantiere Giovani” e l’Istituto Comprensivo “Filippo Palizzi”.

Durante l’incontro, ospitato dalla Biblioteca comunale, sono stati illustrati obiettivi e azioni finalizzate alla promozione dell’inclusione sociale e scolastica dei minori e delle famiglie della Comunità Rom, attraverso la conoscenza della loro cultura e la partecipazione attiva alla società, in linea con le priorità del Piano Nazionale di Inclusione e lotta alla povertà.