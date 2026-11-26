«Abbiamo accolto ragazzi che avevano lasciato la scuola troppo presto e li abbiamo accompagnati fino a una qualifica riconosciuta dalla Regione. Tre ragazze lavorano già, ma il nostro obiettivo è inserire tutti quelli che hanno partecipato al progetto, come da prassi della nostra Accademia». Carlo Matthey, direttore generale dell’Accademia Liliana Paduano, misura così il risultato di PITER. È il progetto con cui il Comune di Napoli ha riportato in formazione i giovani del Rione Sanità e che ha visto tra i partner proprio l’iconica accademia partenopea, tra le più acclamate e conosciute d’Italia nel campo della formazione in campo estetico. Delle 21 allieve formate dall’istituto, ben tre erano già state assorbite nel mondo del lavoro prima della cerimonia di chiusura del progetto. Le altre sono già impegnate nei percorsi di placement, accompagnate dall’Accademia.

PITER è promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili, al Lavoro e alle Politiche sociali. Lo ha realizzato la Municipalità 3 con oltre 1,2 milioni di euro del POC Legalità 2014-2020 del Ministero dell’Interno. Nella seconda fase, PITER ha coinvolto circa ottanta ragazzi tra i 15 e i 24 anni della Sanità e dei quartieri vicini. Quaranta hanno frequentato tre corsi di qualifica in modalità duale, alternando le lezioni in aula agli stage in azienda; gli altri quaranta hanno lavorato per un mese in imprese di Siviglia. All’Accademia sono stati affidati i due corsi per operatore del benessere – estetista.

I risultati sono stati presentati il 18 novembre nel Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Era presente l’assessora Chiara Marciani, che ha definito il progetto «una buona prassi, che speriamo di allargare a tutta la città».

Nel racconto di Matthey, il lavoro in aula è stato solo una parte del percorso. «Per questi ragazzi siamo stati un tramite. Il mestiere è arrivato insieme a qualcosa che sull’attestato non compare: la puntualità, il rapporto con la cliente, la fiducia in se stessi. Sono cresciuti in autonomia lezione dopo lezione, e durante gli stage le strutture che li hanno ospitati se ne sono accorte».

«Il nostro modello prevede un follow up che non si chiude con il progetto. Siamo sempre in attività per i nostri allievi, mettendoli in contatto con i centri e i saloni con cui collaboriamo», ha assicurato il direttore generale. Matthey guida una scuola che ha formato diciottomila professionisti della bellezza. «Questa esperienza dimostra che il rapporto pubblico-privato può essere virtuoso e portare a risultati concreti e tangibili. Speriamo che questo sia solo il primo esempio di un modello di successo da diffondere tra i nostri ragazzi e ripetere negli anni», conclude Matthey.

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