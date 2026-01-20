Prossimi appuntamenti teatro Teder: da Erri De Luca a Linda Dalisi

Il Teatro Teder prosegue la sua programmazione con una serie di appuntamenti che mettono al centro la parola, il pensiero e lo sguardo critico sul presente, attraversando letteratura, drammaturgia contemporanea e visioni sul futuro.

Il primo appuntamento è venerdì 24 gennaio alle ore 18 con Erri De Luca e Fuori tema, un evento che è anche un format di incontri dal vivo. In questa occasione, l’autore sceglie di non seguire un tema preciso né una struttura lineare, ma di affidarsi a una modalità espressiva libera, guidata dalla propria voce interiore. Ricordi personali, esperienze di vita, letteratura, montagna e attualità si intrecciano in un racconto che rifiuta i percorsi obbligati per aprirsi a riflessioni intime e civili. Fuori tema diventa così uno spazio di ascolto e condivisione, in cui il pensiero prende forma davanti al pubblico. L’incontro è andato sold out dopo poche ore.

La programmazione prosegue giovedì 30 gennaio alle ore 21 con l’incontro con Linda Dalisi, una delle voci più interessanti della drammaturgia italiana contemporanea, vincitrice del Premio Ubu 2024, il più importante riconoscimento del teatro italiano. Al centro della serata lo spettacolo La ferocia, tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia. Un’occasione preziosa per incontrare l’artista e riflettere su come la letteratura possa trasformarsi in teatro senza perdere complessità, densità narrativa e forza critica.

Venerdì 31 gennaio alle ore 21 la programmazione prosegue con Terra, spettacolo di Roberto Caccioppoli, che immagina un mondo dopo la fine del mondo. In un futuro segnato dalla catastrofe ambientale, un’umanità ridotta alla sopravvivenza si muove tra profezie, divinità e un gioco crudele che mette gli esseri umani l’uno contro l’altro. Epico e grottesco, Terra intreccia teatro e linguaggi multimediali per raccontare il nostro presente: consumo, sfruttamento, controllo e illusioni di riscatto. Un viaggio verso una possibile salvezza che rischia, ancora una volta, di ripetere gli stessi errori.