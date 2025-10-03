Psychophisical Wellness Club sabato 11 ottobre ore 10

Dallo shiatsu al sostegno alla genitorialità, dallo yoga alle buone pratiche della nutrizione, dall’arteterapia al benessere del rapporto di coppia. A Napoli nasce il Psychophysical Wellness Club. Si tratta di un approccio scientifico e integrato al benessere psicofisico racchiuso in un unico luogo. Questo progetto, ideato dalla psicoterapeuta Maura Perrone, verrà presentato sabato 11 ottobre alle ore 10 in via Matteo Schilizzi, 16 (angolo via Depretis) insieme ad un ricco calendario di eventi gratuiti.

“Abbiamo voluto creare uno spazio unico che unisse scienza e umanità, dove la persona è al centro, accompagnata in un percorso unico e personalizzato. È un progetto che si fonda sulla innovativa accezione di S.P.A. intesa come Sinergia Psicofisica Avanzata: un approccio integrato che mette in dialogo psicoterapia, nutrizione, attività corporea e crescita personale. – spiega la dottoressa Perrone – Oggi le ricerche scientifiche dimostrano che mente e corpo sono indissolubilmente legati: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, fino al 70% delle malattie croniche può essere prevenuto o attenuato con uno stile di vita sano e un supporto psicologico adeguato. Inoltre, studi recenti evidenziano che programmi integrati riducono ansia e depressione fino al 40%, migliorando allo stesso tempo parametri fisici come pressione arteriosa e qualità del sonno”.

AREE DI CURA E BENESSERE

Il Psychophysical Wellness Club è un luogo dove il motto antico mens sana in corpore sano trova una declinazione moderna e scientificamente fondata. Perché solo quando mente e corpo dialogano in armonia, possiamo parlare davvero di benessere. Le aree di cura e benessere sono tante: da quella psicoterapeutica a quella dello sviluppo e psicomotricità, dalla formazione professionale ai gruppi esperienziali, dall’area nutrizionale all’osteopatia e tanto altro.

CALENDARIO DI EVENTI GRATUITI

Il Psychophysical Wellness Club nasce con una missione chiara: offrire un’esperienza trasformativa di benessere a 360°, grazie a un team multidisciplinare di psicoterapeuti, nutrizionisti, terapisti e trainer. Ecco il calendario di eventi gratuiti proposto per l’anno 2025. Per partecipare prenotarsi al numero whapp 081 4613522:

OTTOBRE

martedì 14 Ottobre – ore 18 Dal Dolore Al Sollievo: Il Potere Dello Shiatsu. Scopri come lo shiatsu aiuta corpo e mente a ritrovare l’equilibrio con Claudia Zinna;

mercoledì 15 ottobre – ore 18 Corso Mbct Per Il Doc, Ipocondria, Prevenzione Depressione Mindfulness e tecniche cognitive per gestire DOC, ipocondria e pensieri ricorrenti con Olga Paola Zagaroli e Rosalia Maresca;

giovedì 16 ottobre – ore 18 Restorative Yoga Yoga terapeutico per il rilascio dello stress cronico con Barbara Lepretti;

venerdì 17 ottobre – ore 18 Liberamente Atelier esperienziale a mediazione corporea per giovani adulti (17-23 anni) con Angela Capasso;

sabato 18 ottobre – ore 18 Tana! Libera Gioco Laboratorio di psicomotricità per bambini (5-7 anni) con Angela Capasso;

domenica 19 ottobre – ore 10 Dialoghi Psicomotori Gruppo di confronto e riflessione a mediazione corporea per professionisti con Angela Capasso;

martedì 22 ottobre – ore 18 Tra Corpo, Cuore E Mente… Esperienza pratica basata sulla Teoria Polivagale per ritrovare calma e connessione con Olga Paola Zagaroli e Rosalia Maresca;

mercoledì 23 ottobre – ore 18 Vinyasa Yoga Yoga dinamico che unisce respiro e movimento per forza, flessibilità ed equilibrio psicofisico con Barbara Lepretti;

venerdì 25 ottobre – ore 18 Osteopatia Per Tutti Un approccio somatoemozionale in osteopatia per bambini ed adulti con Rosa Aiello

mercoledì 29 ottobre – ore 18 Supporto Calo Ponderale E Fame Emotiva Psicoterapia e nutrizione per un rapporto sano con il cibo e il corpo con Olga Paola Zagaroli, Rosalia Maresca e Ludovica Ragozino

NOVEMBRE

sabato 8 novembre – ore 18 Neuropsicologia e Psicoterapia: Approccio Ecologico Alla Stimolazione Cognitiva e Gestione Emotiva con Anna Di Leva

sabato 22 novembre – ore 10 Consulenze Nutrizionali: Un Percorso Su Misura: Incontri per scoprire come un piano nutrizionale personalizzato può offrirti equilibrio e benessere

Sabato 29 novembre – ore 18 S.O.S Genitori: Sostegno Alla Genitorialità con Maura Perrone, Giulia De Cristofano e Francesco Marino

DICEMBRE

sabato 13 dicembre – ore 10 Parliamone d’amore con Maura Perrone, Giulia De Cristofano e Francesco Marino

sabato 20 dicembre– ore 18 Valutazione ADHD In Età Adulta E Piano di Trattamento con Anna Di Leva

GENNAIO

sabato 10 gennaio 2026– ore 10 Lab Espressivi e Arteterapia: scrivi, crea, ama con Giulia De Cristofano

www.benesserenapoli.it