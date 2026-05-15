Qualità Rigenerazione urbana e cultura della legalità architettura e tutela del bene comune al centro della qualità del territorio

L’associazione “N’Sist Aps” promuove un confronto all’Università Vanvitelli tra istituzioni, professionisti e società civile sulla sostenibilità urbana e sociale degli spazi delle città

L’iniziativa nasce con l’intento di rafforzare il dialogo tra mondo accademico, istituzioni, professionisti e società civile attorno a un tema sempre più centrale nel dibattito contemporaneo: il rapporto tra qualità urbana, sviluppo dei territori e cultura della legalità.

Martedì 19 maggio 2026, alle ore 13,30, l’Abbazia di San Lorenzo ad Septimum, aula S1, presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ad Aversa (Ce), ospita “Città e Legalità”, nuovo appuntamento del ciclo “Architetture di Legalità”, promosso dall’associazione “N’Sist Aps”.

Il seminario offre una lettura interdisciplinare delle trasformazioni che attraversano città e periferie, approfondendo il ruolo della legalità come elemento essenziale per la crescita sociale, economica e professionale delle comunità.

Il progetto “Architetture di Legalità” punta a costruire uno spazio stabile di confronto sui temi della rigenerazione urbana, della responsabilità professionale e della difesa dei beni comuni, attraverso incontri che uniscono riflessione culturale e analisi concreta delle dinamiche territoriali.

Apre i lavori Marco Carusone, architetto, Presidente di “N’Sist Aps”, curatore del ciclo di incontri. Saluti istituzionali: Ornella Zerlenga, Direttrice del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Marino Borrelli, Presidente del Corso di laurea in Architettura Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Francesco Matacena, Sindaco di Aversa; Tommaso Garofalo, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Caserta; Nicola Sportelli, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caserta; modera l’incontro Vincenzo Perone, inviato Rai.

Intervengono docenti universitari, rappresentanti delle forze dell’ordine, enti, istituzioni e associazioni della società civile impegnati nella tutela del territorio e nel contrasto alla criminalità: Elena Manzo, professore ordinario Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Pasquale Lamitella, Primo dirigente Commissariato PS, Aversa; Rosario D’Angelo, Presidente FAI Campania – Federazione Antiracket; Tommaso Pintauro, Vice questore aggiunto Polizia di Stato, Questura di Napoli; Claudia De Biase, professore associato Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Mario Rosario Spasiano, professore ordinario Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Vincenzo Carpino, Tenente colonnello Comando Carabinieri Gruppo Aversa; Marco Calabrò, professore ordinario Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Lorenzo Capobianco, professore associato Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Conclusioni: Francesca D’Avino, Vicepresidente dell’associazione “N’Sist Aps”.

A fare da traccia visiva al dibattito la “Campagna Periurbana – Tra Napoli e Caserta”, lavoro fotografico di Mario Ferrara, architetto e PhD, dedicato ai paesaggi di margine e alle trasformazioni del territorio tra area metropolitana di Napoli e Terra di Lavoro.

Nell’ambito dell’incontro verrà presentato il “Premio Architetture di Legalità”, contest di idee riservato ai laureandi in architettura partecipanti al seminario. Una domanda: “Che forma ha la legalità?”. E l’invito a rispondere con un progetto di trasformazione. Tutte le informazioni disponibili sui canali social dell’associazione (Instagram @nsist_aps).

«Legalità oggi – spiega Marco Carusone Presidente di “N’Sist Aps” – significa parlare innanzitutto della qualità della vita delle persone e del futuro delle nostre città. L’architettura, l’urbanistica e la progettazione dei territori non possono essere separate dalla responsabilità etica e dal rispetto delle regole della civile convivenza. Con questo ciclo di incontri vogliamo creare un’occasione di dialogo tra istituzioni, professionisti, studenti e cittadini, affinché la legalità diventi parte integrante dei processi di trasformazione urbana e sociale».

L’iniziativa è promossa da “N’Sist Aps”, in collaborazione con FAI Campania – Federazione Antiracket, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, dell’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Caserta, degli Avvocati e dei Commercialisti di Napoli Nord, e dell’Archivio Paesaggi Costieri.