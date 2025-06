Quarta apertura in Giappone per l’Antica Pizzeria Da Michele: Hokkaidō

L’Antica Pizzeria Da Michele apre in Hokkaidō, mercoledì 25 giugno 2025, all’ingresso dell’Escon Field Hokkaidō, lo stadio ufficiale della squadra di baseball Hokkaidō Nippon Ham Fighters.

Il locale che ospiterà la nuova sede dell’Antica Pizzeria Da Michele si trova nella città di Kitahiroshima, un’area che sta attirando sempre più attenzione a livello nazionale ed è in fase di un ulteriore sviluppo incentrato sull’“F Village” (area ancora in espansione intorno allo stadio di baseball “Escon Field”), all’interno del quale sorge la pizzeria.

«Quella di Hokkaidō è la quarta apertura in Giappone de l’Antica Pizzeria Da Michele, già presente a Tokyo (prima apertura nel mondo dopo Napoli), Fukuoka e Yokohama–spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – In particolare, l‘Hokkaidō è una delle principali destinazioni turistiche del Giappone e questo rende l’apertura centrale nello sviluppo in questa nazione».

« L’apertura in Hokkaidō sottolinea ancora di più quanto il Giappone ami la nostra pizza e come la nostra pizzeria riesca facilmente a integrarsi con i luoghi in cui sorge. Due esempi ne sono le divise della pizzeria che richiamano i colori ufficiali della squadra Hokkaidō Nippon Ham e il forno, all’ingresso sulla sinistra, che non solo ne riprende la cromia, ma sfoggia anche una grande “F” dorata al centro» continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

Dell’”F Village”, il design del locale sfrutta le pareti in gesso, i pavimenti in malta e la struttura del soffitto a scheletro per evidenziare la solidità intrinseca dell’edificio e creare uno spazio aperto, simile a quello di una fabbrica. I tavoli e gli arredi in legno color ambra si sposano armoniosamente con l’intonaco grigio, e la texture dei materiali rustici aggiunge un tocco di calore all’ambiente.

Il menù, oltre all’offerta delle tradizionali e famose pizze che hanno reso celebre il marchio, si adatta alla cultura giapponese della pizza come piatto condiviso e aggiunge specialità della gastronomia italiana come antipasti, primi e secondi.

L’Antica Pizzeria Da Michele Hokkaidō

Sunny Terrace 1P, F Village 8, Città di Kitahiroshima, Hokkaidō

https://stg-hokkaido.damichele.jp

IG. @da_michele_hokkaido

Tel 011-372-3119

Aperta tutti i giorni dalle 11:00-22:00 (ultime ordinazioni 21:00)