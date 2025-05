RACCONTI PER RICOMINCIARE: al via venerdì 23 a Benevento ma slittano a sabato 24 le altre location. Rinviato anche Pozzuoli

Racconti per ricominciare, Ercolano, Parco sul mare di Villa Favorita

Si sposta di un giorno l’avvio della sesta edizione del Festival ‘Racconti per Ricominciare’. Ad eccezione dei debutti a Benevento di “Piccoli miracoli e altri tradimenti” di Valeria Parrella e di “Benvenuti, accomodatevi” di Viviana Altieri che si svolgeranno regolarmente venerdì 23 maggio (ore 18.45) al Complesso monumentale di Santa Sofia e al Mulino Pacifico, tutti gli altri appuntamenti slittano a sabato 24 (ore 18.45) a seguito della sospensione per ragioni di ordine pubblico delle manifestazioni programmate venerdì, a Napoli e nell’intera Città Metropolitana, in concomitanza con l’ultima partita di calcio allo Stadio Maradona. Per il susseguirsi degli eventi bradisismici nell’area flegrea, l’organizzazione del festival in accordo con l’amministrazione comunale rinvia al prossimo autunno il debutto dello spettacolo “Terramò III: in scienza e coscienza”, scritto e diretto da Pako Ioffredo, previsto nella Villa Avellino di Pozzuoli.

Da sabato 24 il “green festival teatrale” ideato e organizzato da Vesuvioteatro con la direzione artistica di Claudio Di Palma e la consulenza artistica di Giulio Baffi proporrà (fino all’8 giugno) in 10 città della Campania, un ciclo di 18 spettacoli, tutti in anteprima assoluta e alla luce naturale del tramonto, ambientati in forma itinerante nelle location di 20 tra i più prestigiosi siti storici, artistici e paesaggistici della regione. Dagli edifici sacri del centro antico di Castellammare di Stabia alle architetture settecentesche di alcune tra le più belle Ville Vesuviane, passando per giardini, dimore regali, palazzi nobiliari, chiese, scorci panoramici, il progetto traccia una linea ideale che unisce 11 centri della Campania: da Massa Lubrense a Vico Equense, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano fino ai capoluoghi Benevento, Caserta e Avellino.

Il festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Teatro Pubblico Campano e di una vasta rete di partner pubblici e privati che include quest’anno anche il Comune di Avellino, quello di Castellammare di Stabia e la società Sannio Europa di Benevento.

Spettacoli ‘site – specific’ che impegneranno un cast artistico formato da 70 attori guidati da un team di regia formato dallo stesso Claudio Di Palma e da Luciano Melchionna, Giuseppe Miale di Mauro, Nadia Baldi, Massimo De Matteo, Peppe Miale, Andrea de Goyzueta, Rosario Sparno, Rosario Liguoro, Manuel Di Martino, Viviana Altieri, a cui è affidata la cura dei diversi adattamenti teatrali realizzati dai testi di Buzzati, De Luca, Parrella, Moravia, Baffi o dalle scritture recenti, quasi tutte inedite, di tanti giovani autori italiani. A questi si aggiungono gli allestimenti di drammaturgie originali straniere, come quelle dell’austriaco Karl-Markus Gauss e della quebecchese Anne-Marie Olivier (grazie alla collaborazione con le sedi di Roma del Forum Austriaco di Cultura e della Delegazione del Québec in Italia – CEAD Centre des Auteurs Dramatiques du Québec et du Canada) ed i testi di autori under 25 (Mattia Guzzi, Elisabetta Bracaglia Morante, Antonio Nicita, Gabriele Raspagliesi) selezionati da Vesuvioteatro e dalla rivista Hystrio.

Biglietti: intero euro 12, ridotto euro 10 (bambini da 4 a 10 anni, euro 5) più eventuali diritti di prevendita. Info: www.vesuvioteatro.org; tel. 0812514145 /3384065894.

Racconti per ricominciare 2025

Appunti di viaggio

Con oltre dieci giornate di spettacoli in contemporanea, il festival “Racconti per ricominciare” conferma un peculiare tratto di unicità nel realizzare e proporre tutti i suoi spettacoli con differenti allestimenti site – specific, realizzati alla luce naturale del tramonto e senza amplificazione.

Portici (NA)

Cominciando da Portici, attiva in quattro diverse location, il festival propone nella centralissima Villa Fernandes lo spettacolo “Buonasera Direttore”, una riscrittura di Giuseppe Miale di Mauro dal testo “A lavoro con Eduardo” di Giulio Baffi con Clara Bocchino, Valentina Elia, Giuseppe Gaudino, Marcello Manzella (24, 28, 29, 31 maggio e 2 giugno), mentre nel nuovo Parco Urbano del Granatello c’è lo spettacolo “Mater Familias … et liberi” di Enzo Riccio e Francesco Rungi con il racconto di quattro vite al limite, espressione della casualità e della precarietà di un’esistenza attraversata con consapevole ironia. Con Pasquale Aprile, Carlo Caracciolo, Gaetano Migliaccio, Giovanna Sannino (24-25-28-29 maggio, 1 e 2 giugno).

Spostandosi sul “Miglio d’oro”, la straordinaria Reggia di Portici accoglie nell’Aula Bosco lo spettacolo “Fantasmi”, tratto da diversi racconti noir dell’autrice partenopea Sara Bilotti, adattati e messi in scena da Luciano Melchionna con Raffaele Ausiello, Carla Ferraro, Raffaele Milite, Alessio Sica (24, 25, 28, 29 maggio, 1 e 3 giugno) ed ancora alla Reggia, nel frutteto, “Non entrate in quella casa”, che unisce gli allestimenti tratti da quattro testi di autori under 25 (Mattia Guzzi, Elisabetta Bracaglia Morante, Antonio Nicita, Gabriele Raspagliesi), selezionati attraverso un bando pubblico da Vesuvioteatro in collaborazione con la rivista Hystrio e con Hystrio Festival; in scena Andrea Cioffi, Simona Fredella, Ivana Maione, Riccardo Marotta (24, 25, 28, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno).

Ercolano (NA)

A poche centinaia di metri, ad Ercolano, nel Parco sul Mare di Villa Favorita va in scena “Faire l’amour”, un testo di Anne-Marie Olivier, autrice del Quebec, basato su vicende realmente accadute che parlano di amori (falliti e non) tra desideri inconfessati, gioie e frustrazioni. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la Delegazione del Quebec in Italia ed è interpretato da Francesca Borriero, Rossella De Martino, Mario Meles, Ettore Nigro (24, 25, 28, 29, 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno). Nello stesso sito, in spazi ed orari diversi, è proposto anche l’allestimento della celebre fiaba “Bella e Bestia” in una messa in scena itinerante realizzata da Claudio Di Palma che condurrà il pubblico in vari spazi del rigoglioso giardino della dimora settecentesca. Con Renato De Simone, Irene Grasso, Gioia Miale, Fabio Rossi; costumi Annamaria Morelli, oggetti di scena Mauro Rea, Vincenzo Fiorillo, realizzazione costumi Federica Calabrese (24, 25, 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno, ore 18). Sempre ad Ercolano, nella Villa Campolieto, è in programma “Non so che dire” un testo originale di Nadia Baldi, anche curatrice della messa in scena, dedicato a quattro figure femminili, alla loro tenacia, forza e scaltrezza, che diventano argomento di ispirazione dei quattro monologhi che compongono lo spettacolo. Con Franca Abategiovanni, Elisabetta D’Acunzo, Antonella Ippolito, Francesca Morgante (27, 28, 30 maggio, 1, 2, 3, 4 giugno).

Torre del Greco (NA)

Continuando sul tracciato del “Miglio d’oro” si passa alla Villa delle Ginestre di Torre del Greco che ospita lo spettacolo “Nella foresta delle metropoli” dell’autore austriaco Karl-Markus Gauss. Quattro racconti per quattro viaggi ai quattro angoli della terra, guidati in situazioni fuori dal comune dagli insoliti personaggi creati dallo scrittore per questo particolare allestimento realizzato in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultura di Roma. Con Antonello Cossia, Andrea de Goyzueta, Sergio Del Prete, Raimonda Maraviglia (24, 25, 28, 29, 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno)

San Giorgio a Cremano (NA)

A San Giorgio a Cremano, nel giardino di Villa Bruno, sede dell’antica fonderia dei Borbone, Carmine Borrino è autore della messa in scena di “Per il bene di tutti”, ultimo atto della trilogia “L’alienazione del bene”, in cui la casa, luogo fisico del nostro quotidiano, è argomento di una divertente riflessione metaforica “sul passaggio dalla necessità dell’essere alla necessità dell’avere”. Allestimento a cura di Massimo De Matteo e Peppe Miale anche interpreti con Irene Latronico, Davide Raffaello Lauro, Niamh Mcann, Marco Palmieri, Fiorella Zullo (24-31 maggio, 1-2-3-4-5 giugno).

Castellammare di Stabia (NA)

Seguendo la linea di costa, “Racconti per ricominciare” si rivolge a ovest verso la penisola sorrentina toccando la città di Castellammare di Stabia che apre al pubblico tre meravigliosi spazi sacri del suo Centro Antico. La Chiesa del Purgatorio, la Chiesa del Gesù, ed il Chiostro del Monastero di San Bartolomeo (clausura delle suore Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento) accolgono i racconti dello scrittore Dino Buzzati nell’adattamento teatrale realizzato da Rosario Sparno intitolato “Gli inverni delle favole”. Con Angela De Matteo, Francesca De Nicolais, Luca Iervolino, Francesco Roccasecca (24-25-31 maggio, 1 e 2 giugno).

Vico Equense (NA)

Ancora sulla sorrentina, a Vico Equense, nella terrazza panoramica antistante la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Punta Mare va in scena “Una stanza tutta per sé” spettacolo didanza letteraria in omaggio a Virginia Woolf a curadi Rosario Liguoro con il coordinamento artistico e coreografico di Elena D’Aguanno e le coreografie Lia Gusein-Zadé anche interprete dello spettacolo insieme ad Anita Mosca e Julia Primicile Carafa (24, 25, 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno)

Massa Lubrense (NA)

Il Palazzo Vespoli di Massa Lubrense accoglie “Il lazzaro felice” omaggio a Pino Daniele che Antimo Casertano trae dal libro “A Napoli con Pino Daniele” di Pier Luigi Razzano e raccontare il grande musicista e poeta scomparso 10 anni fa attraverso un percorso definito nelle varie intersezioni (‘o mammone, ‘a my way, ‘na tazzulella ‘e cafè, ‘o mare) che si possono cogliere attraverso le sue canzoni. Con Antimo Casertano, Chiara Di Girolamo, Roberto Fiorentino, Marco Palmieri (6, 7, 8 giugno)

Caserta

Da Pozzuoli il percorso di “Racconti per ricominciare” continua in Campania raggiungendo il primo dei tre capoluoghi impegnati quest’anno dal progetto artistico. A Caserta, il Real Belvedere di San Leucio, uno tra i più suggestivi siti Unesco, ospita lo spettacolo “Il contrario di uno”, dai racconti di Erri De Luca nell’adattamento curato da Manuel Di Martino. Quattro storie in cui l’autore si racconta in altrettanti modi diversi, con passo sapiente e sostenuto, di chi è abituato a camminare in luoghi scomodi, fuori dai sentieri battuti. Con Riccardo Ciccarelli, Emanuele D’Errico, Manuel Di Martino, Antonio Elia (26, 27, 29, 30 maggio e 3 giugno)

Avellino

Per il primo anno Avellino entra a far parte del circuito di “Racconti per Ricominciare” ospitando, nel magnifico Casino del Principe, la messa in scena di “Eduardo per amore del gelo”, omaggio al grande drammaturgo scritto da Fabio Pisano e diretto da Claudio Di Palma. Un racconto dedicato da Pisano a tre aspetti della vita di Eduardo De Filippo: l’amore, il suo Teatro San Ferdinando, la sua famiglia (da Luca a Titina e Peppino). Con Chiara Baffi, Luciano Giugliano, Luca Iervolino (5, 6, 7, 8 giugno)

Benevento

A Benevento tre importanti siti della città entrano questo anno a far parte della programmazione del festival: il Complesso monumentale di Santa Sofia che è sede dell’allestimento di “ Piccoli miracoli e altri tradimenti” di Valeria Parrella con le attrici Francesca Piccolo, Antonella Romano, Chiara Vitiello, nella messa in scena curata da Claudio Di Palma (23, 24 maggio), la Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea sito Unesco che accoglie lo spettacolo “Segrete confidenze” con Carlo Caracciolo, Roberto Ingenito e Sara Missaglia protagonisti di un intreccio di racconti in cui, tra ironia e malinconia, le fragilità e le meraviglie del vivere quotidiano si fanno racconto collettivo, memoria condivisa, emozione viva (30, 31 maggio) e il Museo ArCoS – Museo di Arte Contemporanea del Sannio che ospita “Strano mondo” uno spettacolo con Raffaele Ausiello, Cinzia Cordella, Carla Ferraro, Raffaele Milite protagonisti della messa in scena di Luciano Melchionna che traduce per il teatro la potente scrittura, surrealista e satirica, dei racconti di Alberto Moravia (6, 7 giugno).

Ancora a Benevento il Teatro del Mulino Pacifico, nei pressi dell’antico Ponte Leproso, ospita lo spettacolo “Benvenuti, accomodatevi” una acuta disamina sul fragile equilibrio delle umane relazioni contemporanee scritta e curata da Viviana Altieri anche interprete della pièce con Assunta Maria Berruti, Michelangelo Fetto, Antonio Intorcia (23, 24, 25 maggio, 6, 7, 8 giugno).