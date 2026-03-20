Referendum, Bosco (Azione): “Appuntamento con il futuro. Ecco il nostro appello per un ‘sì’ consapevole e collettivo”

Il segretario regionale del partito fondato da Calenda: “Scegliere il sì vuol dire promuovere un sistema processuale più giusto ed efficiente, vuol dire anche dimostrare che la cittadinanza è attiva, attenta e desiderosa di partecipare ai processi decisionali, e non lontana come alcune forze politiche vogliono far immaginare”

NAPOLI – “Il prossimo appuntamento referendario rappresenta un momento cruciale per la nostra comunità. Non si tratta solo di un esercizio democratico, ma di una vera e propria occasione per incidere direttamente sulle scelte che disegneranno il domani del nostro Paese. Per questo motivo, rivolgo un accorato appello a tutti i cittadini, agli amici e ai colleghi: andare a votare e scegliere il sì”.

Lo afferma l’avvocato Luigi Bosco, segretario regionale di Azione in Campania.

“Il referendum – continua Bosco – è lo strumento più potente nelle mani del cittadino. Valorizzare questa consultazione significa onorare il diritto di partecipazione e non lasciare che altri decidano per noi. Ogni voto è un tassello fondamentale per dare forza a un segnale di cambiamento che non può più essere rimandato”. Dopo l’appello al voto, segue per il segretario quello per il sì. “Votare sì – commenta Bosco – significa sostenere una visione di progresso, efficienza e rinnovamento delle istituzioni giudiziarie del nostro Paese. Scegliere il sì vuol dire scegliere per un Giudice terzo ed imparziale a tutti gli effetti, dando corpo ed applicazione a quanto disciplinato dall’art. 111 Costituzione. Separare le carriere rappresenta un passo fondamentale per allineare l’Italia allo status giuridico e processuale delle altre democrazie liberali occidentali. Accusa e difesa potranno, così, confrontarsi alla pari nel libero contraddittorio innanzi ad un Giudice terzo ed imparziale”.

“Non restiamo a guardare. Il cambiamento passa dalle nostre mani e da una croce su una scheda”, conclude Bosco, facendosi portavoce di un appello a nome del gruppo campano del partito fondato da Carlo Calenda. “Invitiamo tutti a parlare con i propri amici, parenti e conoscenti. Spiegate l’importanza di questo voto: un piccolo gesto individuale che, moltiplicato per migliaia di persone, diventa una forza inarrestabile. Domenica non è solo un giorno di referendum: è il giorno in cui riprendiamo parola. Insieme possiamo fare la differenza”.