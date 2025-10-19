Regionali Campania 2025 – L’Avvocato Michele Riggi si candida con Fratelli d’Italia al fianco di Edmondo Cirielli

L’Avvocato Michele Riggi annuncia la sua candidatura alle Regionali 2025 nella lista di Fratelli d’Italia, a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato alla Presidenza della Regione Campania. Laureatosi in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 1996, Riggi ha costruito una carriera legale che lo ha visto impegnato in casi giudiziari complessi e di rilevanza pubblica, dai delitti di sangue ai reati societari e tributari, fino ai casi di colpa medica e violazioni delle leggi antinfortunistiche.

Dopo l’esperienza politica maturata al Comune di Torre Annunziata, Riggi dichiara di voler mettere la sua esperienza professionale “al servizio di una comunità grande e complessa come quella campana”. La scelta di candidarsi con Fratelli d’Italia è, a suo dire, coerente con la sua storia politica personale, iniziata da giovane seguendo le orme del padre nel Movimento Sociale Italiano e proseguita in Alleanza Nazionale.

Riggi sottolinea inoltre la necessità di riportare il Governo della Campania al centrodestra per “stabilire un asse costruttivo con il Governo centrale”.

Programma elettorale – Sanità e trasporti al centro delle priorità

Nel suo programma, l’Avvocato Riggi individua due punti fondamentali: la riforma della sanità e un piano di interventi strutturali sui trasporti regionali.

Riguardo la sanità, Riggi denuncia la gravità della situazione attuale, segnata da liste d’attesa bloccate e pronto soccorso sovraffollati, sottolineando come “la sanità pubblica debba tornare ad essere una priorità assoluta per le istituzioni regionali”.

Sulla questione trasporti, evidenzia invece l’urgenza di investimenti mirati per superare inefficienze e ritardi cronici: “La Campania ha bisogno di una svolta nella politica dei trasporti per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Riggi conclude il suo intervento appellandosi al voto consapevole dei campani: “Sono sempre stato dalla parte degli elettori, e qualora dovessi sedermi in Consiglio Regionale porterò le loro istanze, così come faccio in tribunale, così come ho fatto sempre in vita mia”.