Regionali, Mollo (Azione): “Totonomi appassionano solo parte dei dirigenti dei partiti”

Giovedì 4 settembre, l’Antica Pizzeria Da Michele apre le porte della sua sede di Cosenza. Il locale di Cosenza, che sorge in viale Giacomo Mancini 28 e conta 100 coperti interni e 40 esterni, sfornerà tutti i giorni l’iconica pizza napoletana con oltre 150 anni di storia, sia a pranzo che a cena. La pizzeria si trova in un luogo strategico, una via centrale a pochi passi dal centro storico di Cosenza e dalla sua Cattedrale, dal Castello Normanno-Svevo, dal Museo dei Brettii e degli Enotri e dal Teatro Rendano....



