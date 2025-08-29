Regionali, Mollo (Azione): “Totonomi appassionano solo parte dei dirigenti dei partiti”

di · Pubblicato · Aggiornato

Il segretario metropolitano dì Napoli di Azione: “Nostro scopo è portare il dibattito sui temi cruciali che interessano i cittadini”

NAPOLI – “Sicurezza per i cittadini, salute, ambiente, trasporti, istruzione e lavoro: sono questi i principali temi discussi nell’incontro dei segretari provinciali campani di Azione“, dichiara Oliver Mollo, segretario metropolitano di Napoli di Azione.

“La mia iniziativa intende focalizzare il dibattito politico sui temi cruciali che interessano le cittadine e i cittadini della Campania. Ritengo che i totonomi appassionino soltanto parte delle classi dirigenti dei partiti. Azione — prosegue Oliver Mollo — si contraddistingue per la propria politica, incentrata sulle risposte concrete ai reali problemi dei campani”.
Print Friendly, PDF & Email
Unisciti a noi, segui il nostro canale Telegram
Pubblicità

Scopri di più da

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Potrebbero interessarti anche...

Scopri di più da

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere

Verificato da MonsterInsights