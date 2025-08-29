Regionali, Mollo (Azione): “Totonomi appassionano solo parte dei dirigenti dei partiti”
NAPOLI – “Sicurezza per i cittadini, salute, ambiente, trasporti, istruzione e lavoro: sono questi i principali temi discussi nell’incontro dei segretari provinciali campani di Azione“, dichiara Oliver Mollo, segretario metropolitano di Napoli di Azione.
“La mia iniziativa intende focalizzare il dibattito politico sui temi cruciali che interessano le cittadine e i cittadini della Campania. Ritengo che i totonomi appassionino soltanto parte delle classi dirigenti dei partiti. Azione — prosegue Oliver Mollo — si contraddistingue per la propria politica, incentrata sulle risposte concrete ai reali problemi dei campani”.
Scopri di più da
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.