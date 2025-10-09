REGIONALI: RASTRELLI (FDI), CIRIELLI GOVERNATORE IDEALE PER UNA NUOVA STAGIONE IN CAMPANIA

di ·

REGIONALI: RASTRELLI (FDI), CIRIELLI GOVERNATORE IDEALE PER UNA NUOVA STAGIONE IN CAMPANIA

“Autorevolezza, competenza ed esperienza amministrativa. Ma, quel che più conta, identità e radici ideali”. Così su sul proprio profilo Facebook, il senatore Sergio Rastrelli, esprimendo il più convinto sostegno alla candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania.

“Edmondo Cirielli è il candidato vincente – scrive Rastrelli – ed il Governatore ideale per una nuova stagione della Regione Campania”.

“Dalla politica del potere, al potere della Politica”, conclude Rastrelli.

Print Friendly, PDF & Email
Unisciti a noi, segui il nostro canale Telegram
Pubblicità

Scopri di più da

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Potrebbero interessarti anche...

Scopri di più da

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere

Verificato da MonsterInsights