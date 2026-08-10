Rick Wakeman alla BBC omaggia il disco registrato con Mario Fasciano

Rick Wakeman e Mario Fasciano sono legati da una lunghissima amicizia fatta di stima reciproca e costellata da tante collaborazioni. L’ex tastierista degli Yes infatti, ha collaborato a due dischi del musicista partenopeo e inoltre in occasione del quarantennale del suo album epocale “The Six Wifes of Henry VIII”, Wakeman venne a Napoli a festeggiare in concerto insieme a Fasciano al teatro Augusteo.

“Ho saputo che Wakeman ospite dello show della BBC “Grumpy Old Men” ha parlato proprio del nostro rapporto e della nostra collaborazione, in particolare del disco “Stella Bianca alla corte di Re Ferdinando”, definendolo la migliore produzione “prog” in lingua napoletana e aggiungendo che è uno dei dischi a cui è più affezionato – sottolinea il musicista partenopeo -. Una bella soddisfazione. Anche io sono molto legato a quel disco e mi piace ricordare che il brano Stella Bianca è stato ispirato da un testo di Domenico Rea”.

“Stella Bianca alla corte di Re Ferdinando” del 1999 conteneva otto canzoni napoletane inedite, composte da Wakeman e Fasciano all’isola di Man, dove abita Wakeman, su testi di Mario Castelnuovo, Enzo Moscato e Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso. Questo gioiellino (rieditato poi in occasione del ventennale nel 2019) rappresenta la seconda collaborazione del duo Wakeman-Fasciano dopo “I cavalieri neri alla corte di re Ferdinando IV”.

Nel frattempo, Mario Fasciano si prepara per il suo nuovo concerto a Roma a settembre, precisamente al Theater dei Forum Studios, tempio della musica italiana e delle colonne sonore fondato nel 1970 da Trovajoli, Morricone, Bacalov e Piccioni, dove sono state suonate dal vivo le più grandi colonne sonore di tutti i tempi.

Insieme a lui sul palco ci saranno anche il tastierista Gianni Aquilino e ai fiati Rob Townsend, tra i componenti storici della band di Steve Hackett, ex chitarrista dei Genesis. Il concerto vedrà in scaletta molto del repertorio rock-prog di Fasciano, compresa naturalmente la colonna sonora del cortometraggio Etnoragù per il quale Fasciano ha vinto numerosi premi.

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