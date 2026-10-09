Rinascimento Nazionale arriva in Campania: a Napoli la presentazione del Comitato territoriale e del libro «Rinascimento Nazionale. Un’idea, una Nazione, un futuro»

L’ex think tank di Vannacci al Terminus il 16 ottobre

Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 15:00, lo Starhotels Terminus di Napoli, in piazza Giuseppe Garibaldi 91, ospita la presentazione del Comitato territoriale Campania di Rinascimento Nazionale. Nel corso dell’incontro si terrà un dialogo sul libro «Rinascimento Nazionale. Un’idea, una Nazione, un futuro».

Interverranno l’avvocato Paolo Guidone, presidente del Comitato territoriale Campania di Rinascimento Nazionale, e il dottor Luca Sforzini, presidente nazionale.

Sforzini è un imprenditore di formazione repubblicana, già vicesegretario regionale del Partito Repubblicano in Lombardia. Nel 2024 ha costituito l’associazione Rinascimento, da cui è nato il progetto del Centro Studi Rinascimento Nazionale, oggi da lui presieduto.

Il Centro Studi ha rappresentato il think tank di riferimento di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, mettendo a disposizione di quell’esperienza un lavoro di elaborazione culturale e politica. Il cammino comune si è chiuso nel settembre 2026, a seguito di una separazione programmatica e politica maturata sulla linea e sull’identità del partito. Da allora il Centro Studi prosegue in piena autonomia, promuovendo riflessioni e iniziative aperte alle forze politiche disponibili al confronto e al dialogo.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…