RITORNA “PERCORSI NEL GUSTO”: LA FONDAZIONE EBRIS UNISCE RICERCA SCIENTIFICA E DIETA MEDITERRANEA

Dal 12 al 16 ottobre, cinque giornate tra Cilento, Piana del Sele e Costiera con ricercatori internazionali, medici e chef. Nella sede di Ebris il 16 ottobre il convegno conclusivo su obesità infantile, microbiota e disinformazione alimentare.

Dal 12 al 16 ottobre 2026 torna “Percorsi nel Gusto”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione EBRIS (European Biomedical Research Institute of Salerno) per valorizzare il legame tra alimentazione, salute e territorio. Una delegazione di ricercatori, medici e professionisti della nutrizione provenienti da Harvard, Mass General Brigham e centri clinici italiani visiterà aziende agricole, laboratori artigianali e realtà produttive del Cilento, della Piana del Sele, della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina.

Realizzato in collaborazione con il GAL Pesca “Approdo di Ulisse” e il Museo Vivente della Dieta Mediterranea, il progetto favorisce il dialogo tra ricerca biomedica e tradizioni agroalimentari, attraverso visite, laboratori e incontri con i produttori.

Il programma si apre lunedì 12 ottobre con la visita all’Oasi Fiume Alento e al Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi, seguita da un laboratorio sulla pizza cilentana da L’Ammaccata, a Casal Velino. Martedì 13, alla Tenuta Don Ciccio, la chef Marisa Iocco guiderà un laboratorio di educazione alimentare. Seguirà la visita al laboratorio delle alici di Menaica di Donatella Marino.

Mercoledì 14 sarà dedicato all’olio extravergine dell’Azienda Agricola Piero Matarazzo e alla filiera bufalina dell’Azienda Agricola Jemma. Giovedì 15 il percorso proseguirà nella Penisola Sorrentina, mentre venerdì 16 si concluderanno le visite con Finagricola, nella Piana del Sele, presso la fattoria didattica a Serroni (Battipaglia) e nella Sala del Gusto.

Alle 17.30 di venerdì 16 ottobre, nella sede della Fondazione EBRIS a Salerno, si terrà il convegno internazionale conclusivo, dedicato al rapporto tra nutrizione, microbiota intestinale e malattie metaboliche.

Interverranno Alessio Fasano, presidente della Fondazione EBRIS e professore ad Harvard, sull’obesità infantile; Frank Hu, direttore del Dipartimento di Nutrizione della Harvard T.H. Chan School of Public Health, su nutrizione e prevenzione metabolica; Kathleen O’Neil, direttrice medica di Treat Wellness, sulla medicina mediterranea nell’era dei farmaci GLP-1; Ilaria Cavecchia, vicepresidente MICS, sulle applicazioni cliniche della modulazione del microbiota attraverso la dieta. Massimo Barberi, direttore di Microbioma.it, affronterà il tema della disinformazione alimentare. Modererà Ronald E. Kleinman, professore di Pediatria alla Harvard Medical School.

«Con “Percorsi nel Gusto” vogliamo portare la ricerca dove il cibo nasce», sottolinea Alessio Fasano. «Far incontrare scienziati di livello internazionale e produttori locali significa riconoscere che la prevenzione è anche una questione di cultura alimentare e di territorio».

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