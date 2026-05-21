Ritorna Sincronie, spazio di confronto sulla trasformazione urbana di Napoli

Gli ultimi tre appuntamenti del ciclo promosso dalla Fondazione Ordine Architetti Napoli affronteranno turismo, rigenerazione urbana e trasformazioni della città tra tavole rotonde, arte e musica. Il 28 maggio confronto con istituzioni, professionisti e accademici su una nuova idea di sviluppo culturale e territoriale di Napoli



Mancano pochi giorni all’ottava puntata di Sincronie, il ciclo di incontri promosso dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia, in partenariato con la Fondazione Turchini, dedicato ai temi della città contemporanea, dell’architettura e dei processi di rigenerazione urbana.

Con gli ultimi tre appuntamenti in programma, il progetto completerà il focus dedicato alla trasformazione urbana di Napoli e della sua area metropolitana, affrontando alcune delle questioni oggi più centrali nel dibattito pubblico: l’impatto del turismo sulla città, le grandi trasformazioni territoriali e infrastrutturali in corso e il ruolo della Metropolitana dell’Arte come straordinario motore culturale, identitario e turistico.

Nato come tavolo di confronto continuativo tra architetti, istituzioni, studiosi, professionisti e cittadini, Sincronie ha costruito nel tempo uno spazio aperto di dialogo capace di mettere in relazione architettura, arte, musica e riflessione sociale, con l’obiettivo di rendere i temi della trasformazione urbana accessibili anche a un pubblico non specialistico.

Il format è ideato e coordinato dall’architetto Grazia Torre, che ne cura il coordinamento scientifico generale.

Gli ultimi tre appuntamenti vedranno inoltre il coinvolgimento di curatori provenienti da esperienze e sensibilità differenti, chiamati ad approfondire specifici temi legati alla città contemporanea: Giovanni Aurino, Francesco Buonfantino e Concetta Marrazzo.

Nel corso delle precedenti edizioni, Sincronie ha affrontato temi come i processi partecipativi, il restauro, il riuso degli spazi urbani, il design, il verde pubblico e la gestione dei flussi turistici, confermandosi come uno dei principali momenti di confronto culturale promossi dalla Fondazione sul rapporto tra architettura, città e comunità.

Anche gli ultimi incontri manterranno la formula che caratterizza il progetto: accanto al dibattito architettonico, spazio alle contaminazioni con l’arte e la musica, nella convinzione che la cultura urbana debba essere letta attraverso linguaggi differenti e complementari.

Il prossimo incontro, dal titolo “Napoli verso una nuova idea di turismo”, è previsto il 28 maggio presso la chiesa di San Rocco, alla Riviera di Chiaia 254. Ad aprire i lavori, alle 17.30, saranno i saluti istituzionali di Grazia Torre, presidente della Fondazione Ordine Architetti Napoli, e di Lorenzo Capobianco, presidente dell’Ordine Architetti Ppc di Napoli e Provincia. A seguire, dalle 17.45 alle 20, Giovanni Aurino dello studio Od’A Officina d’architettura, curatore dell’iniziativa, introdurrà il confronto insieme ai professori del Diarc Nicola Flora e Daniela Buonanno, tutor del progetto G124 Napoli dedicato al “Cimitero delle Fontanelle”.



L’incontro sarà articolato in due tavole rotonde. La prima vedrà la partecipazione di Carlo Puca, assessore alla Partecipazione Attiva e all’Immagine della Città del Comune di Napoli, dell’avvocato Marco Di Lello, già assessore regionale al governo del territorio, al turismo e ai beni culturali della Regione Campania, e dell’ingegnere Andrea Guglielmi della Direzione Sviluppo e Manutenzione Infrastrutture di Gesac Napoli Salerno Airport, in attesa di conferma.



La seconda tavola rotonda sarà invece dedicata al rapporto tra accoglienza, creatività e identità urbana, con gli interventi di Massimo Napolitano, imprenditore e amministratore dell’Hotel Piazza Bellini, di Rosita Marchese, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, e dell’artista Danilo Ambrosino.



A chiudere la serata, dalle 20 alle 20.30, un concerto per voce e pianoforte con il soprano Chiara Imperato e il pianista Leandro Nicolella, in un percorso musicale pensato come ulteriore elemento di connessione tra cultura, territorio e turismo contemporaneo.