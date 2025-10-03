Roller Skating Festival napoli 2025: il più grande evento di pattinaggio su rotelle del Sud Italia

Un weekend di sport e spettacolo sul lungomare di Napoli

Il Roller Skating Festival 2025 si svolgerà sabato 4 e domenica 5 ottobre sul Lungomare Caracciolo (altezza Rotonda Diaz) e offrirà un fitto programma di gare ufficialiattività gratuitespettacolicorsiaree prova, il tutto pensato per sportivi, appassionati e famiglie.

L’evento è organizzato da ASD OneLine Skating School e ASD Sebs Fiera dello Sport, in collaborazione con la FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana, CONI, Sport e Salute, ASL, Skate Italia, FISI (federazione italiana sport invernali) e Fondazione Cannavaro Ferrara.

Attività principali:

·         Gare ufficiali FISR e competizioni dimostrative

·         Campionato Italiano Assoluto di Maratona

·         Corsi di formazione per atleti e istruttori

·         Discipline inclusive con istruttori certificati

·         Spettacoli e contest dal vivo

·         Aree prova per bambini e principianti

·         Noleggio pattini disponibile in loco

La partecipazione dell’ASL Napoli 1 Centro

Sarà inoltre presente l’ASL Napoli 1 Centro con il Dipartimento di Prevenzione, attraverso le sue due strutture operative:

·         UOC Epidemiologia, Prevenzione e Registro Tumori

·         UOSD Promozione della Salute e Sorveglianza Nutrizionale

Il personale delle due unità sarà impegnato in attività di counselling brevedistribuzione di gadget e divulgazione di opuscoli, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su importanti temi legati alla salute. Le attività mireranno a:

·         Promuovere una sana alimentazione

·         Promuovere il movimento e contrastare la sedentarietà

·         Promuovere le vaccinazioni dell’adulto

·         Prevenire le infezioni sessualmente trasmesse

·         Promuovere la diagnosi precoce dell’HIV

·         Promuovere lo screening dell’epatite C

·         Sensibilizzare sui sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento

Programma delle competizioni ufficiali

Sabato 4 ottobre 2025

·         Ore 08:00 – Campionato Italiano Assoluto di Maratona

·         Ore 11:00 – Skate Contest RSF Napoli

·         Ore 14:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Free Jump

·         Ore 17:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – High Jump

·         Ore 18:00 – Esibizione pattinaggio artistico

Domenica 5 ottobre 2025

·         Ore 09:00 – RSF Sprint Race Napoli – 100 metri su strada

·         Ore 11:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Roller Cross

·         Ore 12:30 – Esibizione Bmx

·         Ore 16:00 – Esibizione FreeStyle

·         Ore 16:30 – Esibizione Bmx

·         Ore 17:00 – Esibizione pattinaggio artistico

 

Tutte le competizioni sono riconosciute dalla FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e si svolgeranno con la presenza di giudici federali.

Partner e attività collaterali

Il festival ospiterà anche aree tematiche e attività collaterali grazie alla collaborazione con brand e associazioni sportive:

·         Rollerblade, Decathlon – test di nuovi prodotti

·         Area Hockey in Linea by Decathlon

·         Skiroll e attività estive con Snow Club One e FISI

·         Prove gratuite di pattinaggio con One Skating School Napoli

Sponsor tecnico: Kaze Club

Partner ufficiali: Acqua Santo Stefano, Snellife, Eurosup, Ail, Ass. teniamoci per Mano Onlus distretto di Napoli, SSG security multiservice, Le3p integratori e Glm farma cosmetica, Wake Up Animazione di Vincenzo Maio, Club Bikers Brotherhorder LEMC

Info utili

 Dove: Lungomare Caracciolo – Rotonda Diaz, Napoli
 Quando: Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025
 Ingresso libero – Attività gratuite per tutti

Segui il Festival: www.rollerskatingfestival.it
 Instagram: @rollerskatingfestivalnapoli

