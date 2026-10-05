Roma, Mario Fasciano porta il prog al Forum Theatre con Rob Townsend

Mario Fasciano, compositore e batterista napoletano di lungo corso, chiama a raccolta i fan del prog-napoletano a Roma dove il prossimo 7 novembre suonerà con Rob Townsend, sassofonista e flautista della band di Steve Hackett, chitarrista dei leggendari Genesis. Il concerto, con la regia di Fabio Mazzei, si svolgerà al Forum Theatre del Forum Studios, tempio della musica italiana fondato nel 1970 da Trovajoli, Morricone, Bacalov e Piccioni, e dove sono state suonate dal vivo le più grandi colonne sonore di tutti i tempi. Il musicista partenopeo, che ha condiviso nella sua carriera progetti con icone del rock come Ian Paice e Steve Morse dei Deep Purple, Rick Wakeman degli Yes, torna nei mitici Studios romani dopo ben 40 anni. E’ proprio lì infatti che nel 1986 registrò il suo primo disco, “Amicale” scritto con Irio De Paula.

“Sono davvero emozionato di tornare a calcare quel palcoscenico – dice Fasciano – e di farlo poi con il mio amico Rob. Il concerto si chiama Sologoccia che è il titolo di un mio pezzo scritto dal compianto Francesco Di Giacomo, voce del Banco del Mutuo Soccorso. Insieme sul palco avrò altri due amici, Gianni Aquilino alle tastiere e Ludovico Piccinini alle chitarre. Sarà un concerto mitico, i biglietti sono già in vendita su Ticketone ma per chi utilizzerà il link speciale, riservato agli amanti del prog, ci sarà un notevole sconto. Vi aspetto”.

I biglietti del concerto sono disponibili su Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/ artist/cinematology/mario- fasciano-sologoccia-in- concerto-4248349/ oppure con sconto cliccando link privato: https://www.ticketone.it/ artist/cinematology/mario- fasciano-sologoccia-in- concerto-4248349/?affiliate= P3T

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