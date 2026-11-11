Rosa Benincasa premiata al Senato con il Premio Drago, organizzato da Napolimetropoli.it e Studio Guarino

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
La manager Rosa Benincasa ha ricevuto il Premio Drago, categoria Pubbliche Relazioni, nel corso della seconda edizione dell’evento, ospitata nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, in Piazza Capranica 72 a Roma, nell’ambito della conferenza “Eccellenze del nostro Paese – Premiamo l’impegno ed il merito”.
Il Premio Drago, promosso su iniziativa del senatore Francesco Silvestro, presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali, è dedicato a donne e uomini che hanno fatto della propria professione una missione, contribuendo con passione, sacrificio e competenza alla crescita del territorio. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Napolimetropoli.it e Studio Guarino – Fiscalità aziendale.
Artista ed event manager di successo, da poco direttrice artistica di Radio Marte 2, Rosa Benincasa è alla guida di Rosa Benincasa Management, con cui realizza spettacoli e prodotti musicali costruiti su misura per ogni evento, forte di oltre vent’anni di esperienza nella musica. Il premio le è stato conferito per la capacità di coniugare comunicazione, creatività e talento organizzativo nel mondo degli eventi e dello spettacolo: con la sua attività di management ha valorizzato professionisti e artisti, creando connessioni e opportunità, e ha saputo trasformare le relazioni umane in esperienze concrete, contribuendo alla promozione della cultura e dell’intrattenimento.
Nel ritirare il premio, Rosa Benincasa ha ringraziato gli organizzatori e ricordato il valore del lavoro nello spettacolo e nella gestione artistica. «Ricevere il Premio Drago in una delle sedi istituzionali più alte del Paese è un onore che custodirò con grande senso di responsabilità. Lavorare nel mondo dello spettacolo significa credere nella forza della cultura come motore del territorio: valorizzare le eccellenze, dare voce e palco ai talenti, costruire eventi che uniscono le persone. Dietro ogni successo c’è un lavoro di squadra invisibile ma fondamentale, e per questo ringrazio la mia famiglia e i miei collaboratori. Dedico il premio a chi non si arrende e a chi crede che qualità, etica e dedizione siano la chiave per costruire un domani migliore».
I lavori, moderati da Paolo Guarino, moderatore del Premio, sono stati aperti dai saluti del senatore Silvestro e dall’intervento di Antonio Auricchio, presidente del Premio Drago. La giornata è stata condotta da Diletta Acanfora conduttrice televisiva, mentre la consegna dei riconoscimenti è stata affidata a Cozmina Panaite ed Emanuela Caiazza, rispettivamente CEO di Act Models Agency e consigliera comunale di Arzano. Sono intervenuti inoltre i rappresentanti delle categorie che incarnano le eccellenze del Paese.
Paolo Guarino ha sottolineato come il Premio Drago stia crescendo di valore di anno in anno: «Un premio all’innovazione e alle capacità imprenditoriali, che porta in luce le eccellenze del nostro territorio, persone che con il loro successo meritano di stare in una sede istituzionale come il Senato».
Tra i premiati anche il fotografo Angelo Belvedere: «Un premio ai sacrifici fatti in questi anni e al duro lavoro di ogni giorno, ma anche un ulteriore impegno a fare di più. Il mio lavoro è vita e passione: vedere le persone felici rende le mie giornate più belle e intense».
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