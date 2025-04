RUMORE BIANCO | La performance di Danilo Napoli alla Galleria Toledo | Napoli

Dal 2 al 4 maggio, alla Galleria Toledo di Napoli, andrà in scena Rumore Bianco, spettacolo intenso e riflessivo scritto e interpretato da Danilo Napoli. La performance affronta temi universali e urgenti come l’omofobia e la transfobia, mettendo a nudo le dinamiche di potere, paura e rifiuto che disumanizzano tanto chi subisce quanto chi agisce, alternando momenti di feroce drammaticità a situazioni tragicomiche, riflettendo il caos emotivo e morale del protagonista.

Al centro della scena, un monologo che si snoda tra confessione e allucinazione, portando lo spettatore all’interno della mente di un uomo disturbato e colpevole di efferati delitti: l’omicidio di donne transgender. In un non-luogo teatrale, sospeso tra realtà e follia, prende corpo un confronto intenso con una madre ingombrante, figura simbolica e concreta, attraverso la quale emergono le radici profonde di un’identità soffocata da pregiudizi familiari, fanatismo religioso e rifiuto del diverso.

Attraverso la figura di Rossella, la sua prima vittima, Rumore Bianco mette in scena la complessità delle relazioni umane e la sottile linea che separa vittima e carnefice. Il testo affronta con cruda lucidità tematiche quanto mai attuali come l’omofobia e la transfobia, restituendo allo spettatore una riflessione sul potere distruttivo dell’intolleranza e sulla fragilità della psiche individuale.

Lo spettacolo alterna momenti di feroce drammaticità a punte di umorismo grottesco, in un continuo ribaltamento di ruoli e prospettive che invita a interrogarsi sulle dinamiche che regolano il giudizio e la colpa. La regia sceglie di non indulgere in soluzioni spettacolari, affidando alla parola e alla presenza scenica dell’interprete il compito di guidare il pubblico in un viaggio disturbante e necessario.

«Fino a dove può spingere il dolore, la cattiveria subita? Possono il pregiudizio e il fanatismo religioso condurre una persona buona fino all’inferno? Sono queste le domande che mi sono posto mentre scrivevo Rumore Bianco – afferma l’attore e autore Danilo Napoli – subito dopo aver conosciuto, per caso, la vera storia di Ursula, donna transgender salernitana costretta a emigrare a Genova a causa della mentalità ristretta di alcune persone. Ho scritto questo testo per esplorare le radici più oscure dell’odio, dell’omofobia e della transfobia, e per dare voce a chi spesso viene messo a tacere. Ho voluto immergermi nella mente disturbata del protagonista non per giustificarlo, ma per comprendere il dolore che genera il pregiudizio».

Rumore Bianco sarà inoltre al Campania Teatro Festival il 20 giugno per un altro appuntamento napoletano da non perdere, un’occasione preziosa che non offre risposte ma stimola domande, un momento intimo che esplora le zone d’ombra della coscienza e il bisogno umano, ineludibile, di essere riconosciuti e accettati.

