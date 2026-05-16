Sabato 23 maggio: l’I.S.I.S. “Luigi de’ Medici” di Ottaviano (Na) ospita il PremioArte e Gusto 1920-2026. Un incontro tra eccellenze e giovani promesse.

OTTAVIANO (NA) – Dopo l’emozione della tappa di Agerola — dove le stelle dell’Osservatorio Astronomico hanno fatto da cornice ai premiati — il viaggio del “Premio Arte e Gusto 1920-2026” approda in un luogo simbolo della formazione: l’I.S.I.S. “Luigi de’ Medici” di Ottaviano. Sabato 23 maggio, alle ore 11,00, le aule dell’istituto si apriranno per ospitare un salotto culturale d’eccezione, dove il talento di oggi incontra le promesse di domani.

L’evento, ideato e curato dalla Presidente dell’Associazione Culturale “Il Cibo e l’Arte”, Dott.ssa Loredana Paolesse, in collaborazione con la Dott.ssa Patrizia Faiello, membro del Direttivo e Responsabile Ufficio Stampa, sarà raccontato e moderato dalla giornalista Romilda Barbato, che guiderà il pubblico attraverso i volti e le storie dei protagonisti.

L’iniziativa vedrà la partecipazione in prima linea del Dirigente Scolastico, Dott. Ing. Vincenzo Falco, e del docente Chef Antonio Nunziata, figure chiave che hanno accolto e sostenuto con determinazione questa tappa. “Un ringraziamento speciale va a loro – dichiara Loredana Paolesse – che con la loro preziosa presenza hanno permesso di trasformare la scuola nel cuore pulsante di questo evento, permettendo agli studenti di guardare da vicino chi è diventato un punto di riferimento nel proprio settore”. Questa nuova tappa – aggiunge Patrizia Faiello – è un omaggio sincero ai ragazzi, sono loro le future eccellenze del nostro Paese”.

Un Incontro tra Terre e Ospiti d’Eccezione

Il Premio celebra un’identità fondata sulla qualità assoluta, abbattendo i confini geografici. A rappresentare le istituzioni il Dott. Vincenzo Cirillo Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Napoli.

Il parterre si arricchisce inoltre con la presenza di figure di altissimo profilo culturale e istituzionale già insignite del riconoscimento, in occasione della precedente tappa del premio presso l’Osservatorio Astronomico di Agerola: i Maestri orafi e restauratori Giovanni Pisacane e Angelantonio Pio Pisacane; il critico d’arte e accademico Dott. Pasquale Lettieri; lo scultore Antonio Longobardi, che presenterà il progetto “Anima”, un’iniziativa a forte valenza sociale che l’Associazione ha sposato con entusiasmo, impreziosendo l’esposizione con la suasuggestiva scultura “Bambino Velato”, opera di straordinario impatto emotivo; l’eccellenza creativa di Pasquale Caraviello; l’Editore Mario Savonardo Presidente Federale “Terrestri”; la scrittrice, editor e organizzatrice di eventi letterari Marinella Sorrentino; la giornalista e curatrice d’arte contemporanea, presidente dell’associazione LiberArche e direttore artistico del Polo Culturale Altafiumara Dott.ssa Elisabetta Marcianò; il Segretario Amministrativo della prestigiosa Fondazione Papa Clemente XI Albani, Cav. Dott. Leonardo Pascucci e la giovane artista Benedetta Piancatelli. La loro partecipazione sottolinea il valore multidisciplinare dell’evento, unendo arte, diplomazia culturale, storia e scienza.

I Protagonisti

Il momento più significativo sarà il ritorno alle origini di due ex allievi che oggi rappresentano l’orgoglio del Made in Italy nel mondo:

DOTT. DANIELE VASTOLO: Partito da questi banchi, ha scalato i vertici dell’ospitalità mondiale. Già alla guida dell’Armani Hotel di Milano e inserito tra i 50 manager più influenti del Sud-Est Asiatico, dal 1° maggio è il nuovo Direttore Generale di Villa Igiea a Palermo (Rocco Forte Hotels). La sua è una storia di dedizione ed eleganza che dimostra ai ragazzi come, con solide basi, si possano dirigere le destinazioni più prestigiose del pianeta;

FRANCESCO BOCCIA: Un ritorno colmo di ispirazione per l’ex allievo diventato un’icona della pasticceria internazionale. Campione del Mondo a Lione nel 2015, è considerato un vero “architetto del gusto”. La sua presenza tra i banchi dove è iniziata la sua avventura è il messaggio più forte per gli studenti: il talento coltivato con rigore permette di raggiungere i massimi vertici mondiali della professione.

Le altre Eccellenze:

FRANCESCA PIA VITALE: Soprano dalla voce incantevole, orgoglio del territorio che rinnova la grande tradizione lirica;

LILIANA MANCIN (Pasticceria Caridi): Maestro Gelatiere riceverà il riconoscimento per la dedizione nel tramandare la prestigiosa tradizione familiare. Curerà un momento di degustazione d’autore dedicato alla celebre Crema Reggina;

FRANCESCO MARCIANÒ: Maestro dell’Intaglio, per la sua capacità di trasformare la materia vegetale in pura arte. Esporrà le sue spettacolari sculture, opere di precisione millimetrica e rara bellezza;

GIUSEPPE FATTORUSSO: Maestro della miscelazione, per la sua creatività nell’arte del beverage;

MICHELE PICCOLO: Imprenditore illuminato che ha saputo far crescere il territorio con visione e responsabilità sociale;

LUIGI NUNZIATA: per il suo impegno costante nel sociale e nella formazione dei giovani alla cultura del soccorso;

CARMINE CIMMINO: Lo storico che dà voce alla memoria e alla bellezza della civiltà vesuviana;

MICHELE ROMANO: L’enologo che mette la scienza al servizio dei vitigni e dell’identità del Vesuvio;

REGINA PALOMBA: Per la sua vita dedicata alla tutela dei sapori autentici e dei saperi dei Monti Lattari.

L’evento si configurerà come salotto culturale di alto profilo all’interno degli spazi dell’istituto. L’intera giornata sarà impreziosita anche dall’esibizione degli allievi del Liceo Albertini di Nola (Na), giovani promesse che con il loro talento e la loro energia daranno voce alla parte più bella del nostro futuro. Un esclusivo momento conviviale finale celebrerà l’unione tra l’autenticità dei sapori regionali e la profondità dell’espressione artistica, lasciando nelle mani degli studenti dell’Istituto “De’ Medici” il testimone di un’Italia che sa ancora eccellere, emozionare e stupire.