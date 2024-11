Salerno ospita l’ultima tappa della Race for the Cure di Komen in Campania

La città di Salerno conclude gli appuntamenti della Race for the Cure 2024, evento

simbolo di Komen Italia che, dopo le tappe di Napoli, Capua, Avellino e Benevento chiude

il cerchio approdando a Salerno sabato 9 e domenica 10 novembre. Carovane della

prevenzione per effettuare screening gratuiti al seno, un villaggio della salute con

stand di alcune realtà mediche e associative locali, lezioni di Yoga e Qigong e la

passeggiata sportiva di solidarietà alle donne che lottano contro il tumore,

caratterizzeranno i due giorni dedicati alla prevenzione.

La Race for the Cure gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e

questa tappa è patrocinata dal Comune di Salerno e dalla Regione Campania; gli

screening gratuiti si svolgeranno grazie al supporto medico di Casa di Cura Tortorella e

gruppo Neuromed Villa del Sole; la camminata sportiva sarà guidata dalla Fitwalking

Salerno.

Nell’organizzazione della tappa di Salerno, con Komen Italia collabora da due anni

l’Associazione “Noi Donne… Soprattutto”, che dal 2014 porta avanti sul territorio

l’impegno in materia di prevenzione e di sostegno ad affrontare la malattia nella sua

totalità, con l’obiettivo di alleviarne il carico emozionale e le difficoltà legate alla piena

ricostituzione dell’identità psicofisica.

<<La Race for the Cure è un progetto nato negli Stati Uniti da una collaborazione con la

più grande organizzazione che si occupa di tumori del seno – racconta Riccardo Masetti,

Fondatore di Komen Italia. Sono trascorsi 25 anni durante i quali il risultato più importante

è aver contribuito ad un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, infondendo

speranza attraverso la condivisione>>.

Komen, con le sue attività di sensibilizzazione ha raggiunto vari presidi della Campania,

arrivando fino a Sala Consilina nel salernitano, a pochi chilometri dal confine con la

Basilicata, con il Pink Power, un aperitivo in rosa organizzato con il gruppo La Mura per

aiutare le donne a fare prevenzione, dando linee guida di riferimento importanti.

«Anche quest’anno Komen è presente in Campania e a Salerno – dichiara Riccardo

Imperiali di Francavilla, presidente del comitato Komen Campania – confermando

l’impegno e la voglia di esserci! È un anno importante per la Komen perché festeggia i

suoi primi 25 anni di attività in Italia, un impegno tutto rivolto alla prevenzione, alla ricerca

e alla sensibilizzazione, sopratutto delle giovani generazioni, per convincere tutti che

prevenire aiuta a vivere. Salerno è sempre stata sensibile a questo genere di temi e anche

quest’anno, sono certo, farà sentire la sua forza!».

La passeggiata sportiva avrà inizio domenica 10 novembre alle ore 10:30

È possibile iscriversi alla Race for the Cure online, sul sito di Komen Italia, o in Piazza

della Concordia presso gli stand dedicati, con una donazione di € 13.00. I partecipanti

riceveranno lo zainetto in cotone e l’iconica maglia della Race for the Cure.

Per i ticket online: www.raceforthecure.it – www.komen.it

Nel corso delle due giornate sono previste le seguenti attività:

Sabato 9 novembre

Ore 11.00 Lezione di Qigong a cura di Olga Scuccimarra, SpazioMa

Ore 12.00 Lezione di Yoga a cura di Maria Teresa Rega, Associazione A.R.A.

Ore 16.00 Lezione di Qigong a cura di Olga Scuccimarra, SpazioMa

Ore 17.00 Lezione di Yoga a cura di Maria Teresa Rega, Associazione A.R.A.

Domenica 10 novembre

Ore 9.00 RespiriAmo la danza a cura di Simona Totaro e Maria Teresa Rega

La tappa salernitana della Race for the Cure è stata presentata presso la Sala del

Gonfalone del Comune di Salerno, martedì 5 novembre. Nel corso della conferenza

stampa sono intervenuti Paky Memoli, vicesindaca del Comune di Salerno e Veronica

Carratù, presidente dell’associazione “Noi Donne… Soprattutto”. Il sindaco Vincenzo

Napoli, assente per un impegno precedente, non ha mancato di far pervenire il suo saluto

e la sua dichiarazione:

«Siamo felici di ospitare anche quest’anno a Salerno la “Race for the Cure” – ha dichiarato

il sindaco Napoli –. Sarà una giornata di sport, ma soprattutto un momento di

aggregazione e benessere sociale, di solidarietà. Il tutto con una parola d’ordine,

prevenzione: è importante sensibilizzare tutte le donne, in particolare le nuove

generazioni, perché prevenire spesso può aiutare a salvare una vita. Siamo certi che in

tantissimi parteciperanno alla corsa: un lungo serpentone rosa colorerà la nostra città».

Così, nel corso della conferenza, si è espressa la vicesindaca Memoli: «La prevenzione

è il capolavoro straordinario di Komen Italia, la prevenzione salva la vita. Insieme con

l’associazione “Noi Donne soprattutto” siamo ambasciatrici di prevenzione. La “Race for

the Cure” che si terrà a Salerno è una opportunità per camminare e correre insieme, ma è

anche una grande manifestazione di solidarietà per rendere migliore la vita di chi ne ha più

bisogno. La solidarietà è un sentimento di fratellanza e sostegno alle donne che stanno

affrontando o hanno affrontato il tumore al seno: insegniamo alle nuove generazioni che

senza la solidarietà non esiste una vera comunità, indossiamo tutti la maglietta rosa

simbolo di speranza, accoglienza, protezione, gentilezza, tranquillità».

La presidente dell’associazione “Noi Donne… Soprattutto” si è particolarmente

soffermata sul ruolo della prevenzione: «Per il secondo anno Salerno ospiterà la “Race for

the Cure”, evento simbolo della prevenzione e della lotta dei tumori femminili. Lo

straordinario successo dello scorso anno ha dimostrato, senza alcun dubbio, che il vero

vincitore è la prevenzione quale strumento essenziale per salvaguardare la salute di tante

donne. E la Race non è solo la camminata per la cura, è molto di più: è un evento che

coniuga solidarietà, condivisione, speranza, uno spazio di incontro vero e proprio che

unisce, coinvolge e crea consapevolezza, dimostrando che insieme – associazioni,

comunità locale, enti pubblici e privati – possono fare la differenza, trasmettendo un

messaggio di forza e di vita. Quest’anno ci proponiamo di raggiungere ancora più persone,

coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti e sensibilizzando sulla

necessità dei controlli regolari. Il nostro obiettivo è chiaro e condiviso: andare avanti

insieme, senza sosta, per diffondere il messaggio che la prevenzione salva la vita.

Andiamo avanti tutta! Tutti in piazza, tutti a camminare!».

Nel corso della conferenza stampa è stata confermata la presenza di due imbarcazioni di

canottaggio integrato, che scenderanno in acqua sul Lungomare di Salerno durante la

Race: il canottaggio integrato è il progetto che l’associazione “Noi Donne… Soprattutto”

svolge da due anni presso il Circolo Canottieri Irno, su idea del Policlinico Universitario

Gemelli.