SANZIONI AMBIENTALI: OK ALLA PROPOSTA DI SIAMO IL DOMANI: I PROVENTI PER RIDURRE LA TARI AD ANZIANI E DISABILI

Pollena Trocchia – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di opposizione “Siamo il Domani per Pollena Trocchia”, composto dai consiglieri Pasquale Fiorillo, Antonella Attimo e Pasquale Montella.

La proposta impegna il sindaco e l’assessore all’Ambiente ad affidare agli uffici comunali competenti la verifica della fattibilità tecnica, economica e normativa per destinare i proventi delle sanzioni elevate dalle Guardie Ambientali Volontarie alla riduzione della TARI per gli anziani non più in età lavorativa e per le persone con disabilità.

Essendo un atto di indirizzo, la mozione definisce l’orientamento politico del Consiglio e demanda agli uffici dei settori Bilancio, Tributi e Politiche Sociali il compito di verificare la possibilità di tradurlo in atti amministrativi concreti.

L’obiettivo è utilizzare, se le verifiche daranno esito positivo, le risorse derivanti dal contrasto agli illeciti ambientali per rafforzare le agevolazioni TARI già previste dal Comune, oggi riservate agli over 65 con ISEE fino a 8.500 euro e alle persone con disabilità tutelate dalla Legge 104 con ISEE fino a 20.000 euro.

«Siamo molto soddisfatti dell’approvazione unanime della nostra proposta – dichiarano i consiglieri Pasquale Fiorillo, Antonella Attimo e Pasquale Montella –. Il voto favorevole di tutto il Consiglio dimostra la validità dell’iniziativa. Ora spetterà agli uffici comunali verificarne la fattibilità, così da garantire un percorso amministrativo solido e pienamente conforme alle norme. Il nostro obiettivo è semplice: chi inquina paga e quelle risorse possono trasformarsi in un aiuto concreto per anziani e cittadini con disabilità».

Con il voto unanime si apre ora la fase tecnica: saranno gli uffici comunali a valutare la sostenibilità della proposta e a predisporre gli eventuali atti necessari per la sua attuazione.

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