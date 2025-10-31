Scottojonno inaugura “Storie da Bere”: un nuovo format tra cultura, mixology e alta cucina nel cuore di Napoli

Scottojonno, il rinomato locale situato sotto l’iconica Galleria Principe di Napoli, là dove un tempo risiedeva la tesoreria, è lieto di annunciare il lancio della kermesse “Storie da Bere: tra Arte, Miti e Sapori napoletani”. Il format, innovativo e coinvolgente, nasce da un’idea dell’imprenditore Luca Iannuzzi, che ha voluto creare un luogo dove la storia, la cultura e la gastronomia napoletana si fondono in un’esperienza unica. Il primo appuntamento si è svolto giovedì 30 ottobre, promettendo un’esperienza immersiva che fonde la ricca cultura partenopea con l’eccellenza culinaria e l’arte della mixology.

Scottojonno, considerato uno dei caffè letterari più belli d’Italia, ha saputo rapidamente affermarsi come un indirizzo storico in città, pur avendo aperto solo nel 2023. Luca Iannuzzi ha plasmato uno spazio che è un vero e proprio salotto culturale, dove l’eleganza degli arredi e l’atmosfera suggestiva si uniscono a un’offerta di alta qualità, rendendolo un crocevia per artisti, intellettuali e appassionati di buon cibo e buona