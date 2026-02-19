Seconda giornata del Premio dedicato ad Annalisa Durante: le premiazioni delle scuole

Nel giorno del compleanno di Annalisa la VII Edizione del Premio ha visto la premiazione delle scuole partecipanti, in rappresentanza di numerose regioni italiane. A prendere parte all’iniziativa, nella Biblioteca di Forcella, l’assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania, Andrea Morniroli.

Le scuole premiate, in presenza e da remoto, sono l’I.C. Gabelli – Coletta di Napoli, il Liceo Scientifico Alfred Nobel di Torre del Greco, l’IC Montemiletto di Montemiletto, il Liceo Buchner di Ischia, l’I.O. Radice Amatuzio Pallotta di 2° Grado di Bojano, il Liceo di Scienze Umane M. Biagi di Palagano – Formiggini di Sassuolo, l’IC Giovanni XXIII di Terrasini, l’I.C. 57° San Giovanni Bosco di Napoli, l’Istituto Comprensivo di Pralboino, l’I.C. Alessandro Stradella di Nepi, l’I.C. Caulino di Vico Equense, l’ITET Notarangelo – Rosati – Giannone – Masi di Foggia, l’IIS Besta-Gloriosi di Battipaglia, l’ITIS Leonida Marinelli di Agnone, l’I.C. Ugo Foscolo di Teano, l’IIS Adriano Tilgher di Ercolano, il Liceo Statale Publio Virgilio Marone di Meta, l’Istituto Comprensivo di Casapesenna, l’I.C. Pergolesi di Pozzuoli, l’IC Cozzolino D’Avino di San Gennaro Vesuviano, l’I.C. Amedeo Maiuri d Pompei, l’I.C. Basile – Don Milani di Parete, l’ISIS L. De’ Medici di Ottaviano, l’IIS Della Corte Vanvitelli di Cava de’ Tirreni, l’Istituto Paritario di 2° Grado “San Giuseppe” di Pagani, l’IC 51° Oriani Guarino di Napoli, l’I.C. Volino Croce Arcoleo di Napoli, il 78 Istituto Superiore Casanova di Napoli, il 77 ICS Giampietro – Romano di Torre del Greco e l’IIS Lentini Einstein di Mottola.

Menzioni speciali per l’IC Primo Circolo Garibaldi – Buccarelli di Vibo Valentia, l’Istituto Superiore Faicchio di Faicchio, l’I.C. Santa Chiara – Marco Pacuvio di Pacuvio, l’I.C. Alpi – Levi di Napoli, l’IIS “Liceo Scientifico Armando Diaz” di Caserta, il IV Circolo Verolino – Verone di Acerra, l’I.I.S. Ven. Ignazio Capizzi di Bronte, l’IC Sauro Giovanni XXIII di Catania, la Scuola Secondaria di Primo Grado G. Papini di Modena, l’IC Giovanni XXIII di Sava e l’IIS Palmieri Rampone Polo di Benevento.

“Leggersi dentro – Tu, noi, Annalisa”, ha visto numerosi componimenti protagonisti della giornata, spaziando tra le produzioni multimediali.