Al via la campagna che accompagnerà per tutto il prossimo triennio il progetto ideato da Armanda Salvucci. La prima iniziativa è la nona edizione del concorso nazionale Sensuability & Comics, dedicato a sessualità, disabilità e parole. Iscrizioni gratuite fino al 25 gennaio 2027

Roma, 23 novembre 2026. Dieci anni per cambiare il modo di raccontare la disabilità, la sessualità e il desiderio. E per continuare a farlo attraverso l’ironia, la creatività e il linguaggio. In occasione del decennale di Sensuability®, il progetto ideato da Armanda Salvucci e promosso dall’associazione Nessunotocchimario-APS lancia “Abracadabra”, una campagna triennale che si articolerà in un percorso di iniziative dedicate al potere delle parole e alla loro capacità di costruire la realtà in cui viviamo.

Il nome non è casuale. Abracadabra viene ricondotto a un’antica espressione aramaica, Avrah Kadabra, interpretabile come «io creo quello che dico». Un’intuizione che racchiude il senso della campagna: le parole non si limitano a descrivere il mondo, contribuiscono a definirlo. E quando il linguaggio è povero di possibilità, anche il modo in cui pensiamo e immaginiamo le persone rischia di diventare più ristretto.

È quanto accade spesso con la disabilità, ancora raccontata attraverso un lessico che richiama la diversità, la fragilità, la straordinarietà o la condizione di vittima. Espressioni e definizioni che finiscono per alimentare stereotipi e stabilire confini. Il problema è ancora più evidente quando si parla di sessualità: il vocabolario a disposizione per raccontare il desiderio, il piacere e la sensualità delle persone con disabilità è ancora limitato, quando non del tutto assente.

Abracadabra vuole allargare questa cornice. Non necessariamente inventando parole nuove, ma restituendo significati diversi a quelle che già conosciamo, mettendo in discussione definizioni consolidate e imparando, quando serve, a non accontentarci della prima etichetta disponibile. Perché più parole abbiamo per descriverci, più possibilità abbiamo di pensarci e rappresentarci in modi diversi.

«Dove manca la parola, manca anche la possibilità di immaginare», dichiara Armanda Salvucci, presidente di Nessunotocchimario-APS. «Con Abracadabra vogliamo riflettere su quanto il linguaggio condizioni il nostro modo di guardare alla disabilità e alla sessualità. Non si tratta soltanto di trovare parole nuove, ma di cambiare il significato di quelle che usiamo ogni giorno e, qualche volta, di avere il coraggio di restare senza definizioni, finché non troviamo quella che davvero ci rappresenta. Lo faremo con l’ironia, che da sempre è il nostro linguaggio principe».

La prima iniziativa della campagna è la nona edizione di Sensuability & Comics, il concorso nazionale di fumetto e illustrazione che invita a raccontare la sessualità e la disabilità senza pregiudizi e imbarazzi, mettendo in discussione l’idea che soltanto i corpi considerati belli e perfetti abbiano diritto al desiderio.

Il tema scelto per questa edizione è proprio «Sessualità, disabilità e parole». La sfida per fumettisti e illustratori è realizzare un’opera originale e inedita che dia corpo a una parola appartenente alla sfera del desiderio, della sensualità o dell’intimità, trasformandola in una scena romantica, erotica o sensuale. I protagonisti saranno corpi lontani dai modelli convenzionali, ma capaci di esprimere tutta la propria bellezza e unicità. Il tono dovrà essere leggero e ironico: niente vittime, niente supereroi e nessuna rappresentazione stereotipata della disabilità. L’invito è a raccontarne tutte le forme, visibili e invisibili, andando oltre le immagini più ricorrenti.

Come partecipare

Il concorso è aperto a fumettiste e fumettisti, illustratrici e illustratori, esordienti e professionisti, dai 16 anni in su, residenti o operanti in Italia. La partecipazione è gratuita e individuale. Sono previste due sezioni: illustrazione, con una o tre opere, e fumetto, con una o cinque tavole. La tecnica è libera, il formato richiesto è A3 e i file devono essere inviati in PDF, TIFF o JPEG, a 300 e 72 dpi.

Ogni opera dovrà essere accompagnata da una descrizione scritta e da una versione audio, per renderla accessibile anche alle persone cieche e ipovedenti e permettere al pubblico di ascoltare direttamente la voce e il racconto di chi l’ha realizzata.

Per partecipare è sufficiente inviare gli elaborati e la documentazione richiesta all’indirizzo concorso@nessunotocchimario.it entro il 25 gennaio 2027.

Le opere saranno valutate da una giuria presieduta da Vera Gheno e composta, tra gli altri, da Anarkikka, Marilena Nardi, Livia Zancaner e Fabio Magnasciutti. Saranno selezionati tre vincitori e assegnate alcune menzioni speciali. Il primo classificato riceverà un anno di corso gratuito alla Scuola Internazionale di Comics, a scelta tra i corsi annuali o il primo anno di un corso triennale, in presenza oppure online. Al secondo classificato sarà dedicata un’esposizione della propria tavola a COMICON Napoli, mentre il terzo riceverà una tavoletta grafica Wacom One Creative con software inclusi. È previsto anche il Premio Città di Roma, che consiste in un corso di satira con Fabio Magnasciutti.

La premiazione dei vincitori si terrà il 14 febbraio 2027, giorno di San Valentino, in occasione dell’inaugurazione della mostra Sensuability a Villa Altieri, storica sede romana che ospiterà l’esposizione delle opere selezionate.

Per informazioni: 3207880510

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