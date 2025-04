Serena Venditto inaugura #SantEframoBookclub a Villa di Donato

Con “Sette vite come i libri” parte il ciclo di incontri con autori e libri napoletani. Per i prossimi appuntamenti attesi Dino Falconio, Maurizio de Giovanni e Vincenza Alfano

Martedì 29 Aprile 2025 ore 18.30

Villa di Donato

Piazza Sant’ Eframo Vecchio, 12

Napoli

Napoli – Martedì 29 Aprile 2025 alle ore 18.30 a Villa di Donato Serena Venditto presenta Sette vite come i libri. Indagine per quattro coinquiline e un gatto (Mondadori).

Con l’autrice interviene Giovanni Chianelli; le letture sono a cura di Rosaria Lumino. Introduce Ida Palisi, curatrice della rassegna.

Con la presentazione si inaugura #SantEframoBookclub – Libri in Villa, il nuovo ciclo di incontri con autori napoletani, organizzato in collaborazione con la libreria Iocisto. Gli appuntamenti successivi saranno con Dino Falconio (28 maggio) e la sua trilogia di romanzi su Caravaggio, Maurizio de Giovanni (10 giugno) con il nuovo romanzo in uscita, e Vincenza Alfano (26 giugno) con “Le Sibille”.

La rassegna integra la programmazione di Villa di Donato, da quasi dieci anni dedicata alla musica e al teatro di parola e, dopo questo primo ciclo di incontri, riprenderà con altri autori in autunno.

***

Sette vite come i libri

In una Napoli semideserta all’indomani delle festività natalizie, Malù, archeologa con la passione per i gialli, ha un bel problema da affrontare: il suo dottorato di ricerca è finito e l’università non ha più fondi. In pratica, è disoccupata e senza un soldo. Per fortuna con l’aiuto dei suoi coinquilini trova un lavoretto in una libreria dell’usato, la Second Chance. E di quel posto si innamora all’istante: ogni libro sugli scaffali contiene tracce delle vite di chi l’ha letto, regalato, di chi fra quelle pagine si è perso, ha pianto, amato, sorriso. E alcuni di quei volumi ne hanno avute tante, di vite, prima di arrivare lì: tre, cinque, qualcuno persino sette. Come i gatti, sorride Malù pensando a quanto quel luogo pieno di odori e nascondigli piacerebbe al suo Mycroft. Un giorno le capita fra le mani una copia della Donna in bianco, capolavoro di Wilkie Collins. E sfogliandolo si accorge che alcune pagine sono intrise di sangue. Sangue fresco. Il suo istinto le dice che nel posto da cui proviene il libro è successo qualcosa di molto brutto. Ora sta a lei e alla compagnia dei suoi “Irregolari” – gatto Mycroft è la vittima. È l’inizio di una nuova, rocambolesca caccia al colpevole per gli irresistibili coinquilini di via Atri 36.

Serena Venditto è nata nel 1980 a Napoli, dove lavora presso il Museo Archeologico Nazionale. Ha esordito nella narrativa con la commedia Le intolleranze elementari (Homo Scrivens, 2012). Nel 2018 ha pubblicato con Mondadori Aria di neve, il primo volume della serie gialla dedicata al gatto Mycroft e ai quattro coinquilini di via Atri 36, seguito nel 2019 da L’ultima mano di burraco, dall’ebook Malù si annoia (2020), da Grand Hotel (2021) e Commedia gialla con gatto nero (2023). Gli stessi personaggi compaiono nell’antologia Gatti neri e vicoli bui (Homo Scrivens, 2022), con Maurizio de Giovanni e Francesco Pinto, e in E cosy sia (Giallo Mondadori Big, 2024). Collabora con Homo Scrivens in qualità di editor e come direttrice della collana dedicata al giallo; per questa casa editrice nel 2020 ha curato Natale, istruzioni per l’uso e nel 2022 il romanzo di Wilkie Collins Mercy Merrick. Cura la rubrica #Barsport per il giornale on line Napoliclick.

La partecipazione a #SantEframoBookclub è gratuita e aperta a tutti. Si può confermare la propria presenza a prenotazioni@villadidonato.it

Per raggiungere la Villa è disponibile il Bussino, un servizio transfer andata e ritorno, al costo di 10 euro a/r, che parte da diverse zone della città.