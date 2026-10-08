Serena Venditto torna con “Casa è dove noi”, edito da Il Giallo Mondadori. Gli inquilini di via Atri, mescolanza di etnie, culture, e linguaggi che abbattono ogni confine

Di Virgilia Curcy

Un’indagine che non deve solo trovare un assassino. Deve tenere insieme le persone, mentre tutto crolla. Via Atri 36 non è un palazzo. È un rifugio sgangherato. Quello che Malù e i suoi coinquilini si sono scelti quando il mondo li aveva scartati. Ora quel rifugio ha le crepe. Letteralmente. Il proprietario vuole venderlo. Deve pagare l’avvocato alla moglie, trovata con un cadavere ai piedi. E senza un solo ricordo di cosa sia successo. E a tenere insieme tutto questo casino, come sempre, c’è lui: Mycroft. Questo e molto altro rappresenta “Casa è dove noi”, edito da Il Giallo Mondadori, l’ultimo appassionante romanzo della sempre più amata e seguita autrice napoletana Serena Venditto.

Serena, torna con i coinquilini di via Atri con una storia complessa e anche molto personale. Perché c’era bisogno di un coinvolgimento totale, gatto nero compreso? Come le è venuta in mente la trama?

In genere, quando elaboro una trama, penso sempre al modo in cui l’assassino viene scoperto e da lì risalgo fino al principio. In qualche modo, quindi, parto dalla fine. Stavolta, invece, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata il contesto, ovvero i 4+1 di via Atri 36 che rischiano di perdere proprio l’interno 5. Sì, mi sono divertita, forse in maniera un po’ cattivella, a mettere in discussione il loro “nido”. Era una sfida, per loro e per me, una corsa contro il tempo.

Il confine tra giallo e realtà. In questo romanzo la minaccia più grande per i protagonisti non è tanto l’assassino, quanto lo spettro dello sfratto e la fine del loro micromondo. Secondo lei, nella società di oggi, fa più paura un crimine efferato o la perdita delle proprie certezze quotidiane?

Nella società di oggi non saprei, per i miei personaggi trovare il vero colpevole e conservare la casa è una questione di giustizia. Oppure, forse, come per me, un trasloco li spaventa moltissimo.

Perché proprio un’archeologa, un pianista, una traduttrice e un ragazzo italo-africano sotto lo stesso tetto?

Volevo riprodurre il mondo che ho vissuto quando andavo all’università, dove nelle aule dell’Orientale incontravo ragazzi fuori sede che venivano da ogni parte del mondo. Un microcosmo in cui nessuno è napoletano, ma ciascuno poi lo diventa a modo suo. Mi piaceva questa mescolanza di etnie, di culture, di linguaggi che abbattono ogni tipo di confine.

Lei convive con Malù, Ariel, Samuel e Kobe, oltre che con il peloso Mycroft, da ormai quasi dodici anni. Cosa rappresentano intimamente oggi nella sua vita? Sono diventati una sorta di rifugio emotivo, un posto sicuro in cui scappare dalla realtà, o sono lo specchio attraverso cui elabora le sue esperienze e le sue paure?

Sono personaggi con cui ormai ho una grande confidenza, e che ancora mi danno modo di sperimentare storie e modi di raccontare. Ci sono affezionata, una volta li ho addirittura sognati!

Quali sono stati i modelli letterari di riferimento o le fonti di ispirazione per creare questo mix così equilibrato di leggerezza e indagine?

Dal giallo classico, alla commedia anglosassone, da Friends a Totò, i modelli sono tanti: letture, canzoni, cinema… Mi piace immaginare il libro con un film, e in fase di scaletta poi questo montaggio viene facile. Però non è una cosa faticosa, studiata, mi viene naturale, forse perché semplicemente mescolo le due atmosfere che mi piacciono di più.

Cosa le dà, a livello umano e creativo, tornare ogni volta a via Atri che un progetto totalmente nuovo non potrebbe offrirle?

Sicuramente il vantaggio di avere una grande dimestichezza con personaggi e luoghi, ma ogni romanzo di via Atri io lo vivo come un progetto nuovo perché mi piace molto sperimentare sulle trame.

Che tipo di legame profondo c’è, per lei, tra il mondo felino e l’amore viscerale per la lettura e per la letteratura che traspare in ogni sua pagina?

I gatti sono animali letterari per eccellenza, sia perché ai gatti sono state dedicate pagine e pagine, sia perché i gatti sono l’ideale compagnia per ogni scrittore. Sono silenziosi, sono morbidi da accarezzare, vivono di notte come gli scrittori, o almeno nell’ideale romantico è così. E soprattutto non li devi portare a spasso tre volte al giorno.

Mycroft: perché un gatto e non un cane? Un cane avrebbe abbaiato, un gatto giudica.

Il gatto è il detective ideale, anzi, ha tutte le doti che qualsiasi detective umano vorrebbe avere: un fiuto eccezionale, la capacità di vedere al buio, la capacità di insinuarsi ovunque senza farsi scoprire, il fiuto di capire chi mente.

C’è qualche aneddoto bizzarro o qualche “regola della casa” che ha preso di sana pianta dalla sua giovinezza?

I bicchieri tutti diversi nelle case dei miei amici fuori sede!

C’è un personaggio di cui sente di aver ancora bisogno come scrittrice, perché rappresenta una parte di lei che non ha ancora finito di esplorare?

Non credo che “bisogno” sia proprio la parola giusta, ma Malù, dopo sette romanzi, tre racconti e un podcast, ha ancora delle ombre persino per me che l’ho creata!

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…