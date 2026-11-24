Dal 27 al 29 novembre 2026 va in scena al TRAM “Shock Futurista / Velocità Sintetiche”, uno spettacolo diretto da Titti Nuzzolese che porta sul palco l’energia travolgente delle avanguardie storiche. In scena un cast corale composto da Rossella Capobianco, Rossella Corporente, Maria Rosaria Ferraro, Noemi Lanna, Gianmarco Maiolini, Carolina Napolitano, Silvia Nardi,

Salvatore Piacentino, Antonio Zagari e Luca Zingone.

Quadri, frammenti, visioni veloci. Una scarica di energia pura che spazza via il teatro della tradizione per fare spazio alla modernità più sfrenata. Ispirato ai manifesti e alle fulminee “sintesi teatrali” di Filippo Tommaso Marinetti, Bruno Corra, Emilio Settimelli e Francesco Cangiullo, lo spettacolo è un montaggio serrato di micro atti di pochi minuti, a volte di pochi secondi, in cui la logica borghese viene letteralmente fatta a pezzi.

All’inizio del ‘900 l’Italia stava cambiando: nascevano le prime grandi industrie, le auto, l’illuminazione delle strade. Era un mondo nuovo e il teatro non poteva restare vecchio. I futuristi volevano un teatro che avesse la stessa velocità di una macchina da corsa.

«Sul palco non ci sono storie psicologiche o salotti polverosi, ma un gruppo di attori che si trasformano in ingranaggi di una folle macchina teatrale» racconta la regista Titti Nuzzolese. «È uno spettacolo che rompe la barriera tra palco e platea, dove il pubblico non è invitato a riposare, ma a subire il fascino della provocazione, dell’assurdo e del divertimento più anarchico, a viverlo,

nel senso più concreto a parteciparvi, esprimendosi. Un viaggio accelerato nel cuore del Futurismo, per riscoprire che il teatro, prima di tutto, è vita che esplode».

Lo spettacolo chiude il progetto speciale del MiC “Maschere, Macchine e Vesuvio” dedicato al rapporto tra Pirandello, le avanguardie e Napoli.

SHOCK FUTURISTA / VELOCITÀ SINTETICHE

testi di Marinetti, Corra, Settimelli, Cangiullo

con Rossella Capobianco, Rossella Corporente, Maria Rosaria Ferraro, Noemi Lanna, Gianmarco

Maiolini, Carolina Napolitano, Silvia Nardi, Salvatore Piacentino, Antonio Zagari, Luca Zingone

regia di Titti Nuzzolese

foto di Davide Visca

produzione Teatro dell’Osso – TRAM

progetto speciale del MiC “Maschere, Macchine e Vesuvio”

Date:

27, 28, 29 novembre 2026

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

Biglietti:

Intero € 13,00

Ridotto € 10,00 (under 30 e over 65)

Studenti € 9,00

Info e prenotazioni:

WhatsApp 342 1785 930

Email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM – Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30, Napoli

www.teatrotram.it

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