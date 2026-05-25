Si scaldano i motori della V Edizione del Premio Amarena

Prende il via ufficiale il prossimo mese di giugno, con quattro imperdibili appuntamenti (9, 19, 26, 28), la quinta edizione del Premio Amarena, kermesse organizzata dall’ Ass. Culturale Archimede, promossa dalla Città di Piano di Sorrento e patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli, che vede alla direzione artistica il giornalista Biagio Verdicchio.

Si parte il 9 giugno con “L’Arte d’Amare…na – Raccolta e trasformazione delle amarene“, il tradizionale appuntamento della raccolta del celebre “gioiello rosso”, evento che si svolge presso il CRE – Centro di Riabilitazione Equestre Madonna di Roselle e che vede la collaborazione delle cooperative sociali della zona, la Comunità Slow Food per la tutela dell’amarena dei Colli di San Pietro e lo staff dell’Agri Osteria da Nonna Luisa.

“Dolci d’Amare…na” è il secondo appuntamento, in programma il 19 giugno a Villa Fondi, alle ore 20.30 (ingresso libero). Si tratta di un vero e proprio concorso, organizzato dall’Associazione Archimede, in cui i partecipanti dovranno realizzare dei dolci con l’amarena. Le opere saranno valutate da una giuria d’eccezione composta da Maestri pasticcieri, un componente dell’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina e uno della Comunità Slow Food per la tutela dell’amarena dei Colli di San Pietro.

Non basterà che il dolce sia buono. I prodotti in gara, infatti, saranno valutati secondo i seguenti parametri: aspetto estetico, bontà, originalità e giudizio complessivo.

«Collaborare con la Comunità Slow Food – spiega Biagio Verdicchio, Direttore Artistico del Premio Amarena –significa dare voce a un territorio intero. L’Amarena dei Colli di San Pietro è un simbolo di resistenza contadina. Con questo concorso vogliamo dimostrare che l’alta pasticceria può e deve essere uno strumento di tutela della biodiversità. Vogliamo inoltre che i concorrenti raccontino una storia attraverso i loro dolci, la stessa che da generazioni si ripete sulle colline di Piano di Sorrento».

In palio per il primo classificato una Friggitrice ad Aria Ariete, un Robot da cucina Ariete Gourmet Pro Moderna al secondo classificato, al terzo classificato invece un Ariete Ice Cream Maker Party Time. L’iscrizione alla gara potrà essere perfezionata entro le ore 24.00 del giorno domenica 14 giugno, attraverso l’apposita scheda di adesione visionabile sulla pagina fb di Premio Amarena, presso l’info point di Via delle Rose e su richiesta presso la Villa Fondi o contattando i numeri telefonici (whatsapp 3334104429 (Biagio) – 3283762997 (Giuseppe) – 3381037510 (Wanda), o all’indirizzo mail premioamarena@gmail.com.

Tra gli eventi più attesi di questa quinta edizione troviamo “Tramonto d’Amare …na“, appuntamento in programma venerdì 26 giugno, alle ore 20.00 presso i Colli San Pietro, per trascorrere una serata all’insegna dell’intrattenimento e della letteratura, per esaltare ancora una volta la bellezza del territorio e dei prodotti tipici.

Domenica 28 giugno sulla terrazza di Villa Fondi, a partire dalle ore 20.45 è prevista la serata “Stelle d’Amare…na“, il galà conclusivo che come ogni anno prevede un talk con premiazione di talenti del mondo del cinema, del teatro e della televisione.

CONFERENZA STAMPA IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 29 MAGGIO, ORE 11.30 A VILLA FONDI – PIANO DI SORRENTO