Silvia Falanga, il nuovo singolo è “‘A chi ‘o vuo'”

Poche parole chiare per la nuova canzone di Silvia Falanga, “‘A chi ‘o vuo'”: Voglie Vivere accussì!

“Voglie Vivere accussì”, perché c’è sempre qualcuno che vuole cambiarti o togliere la famosa energia, e la cantautrice Silvia Falanga ci lancia una vera e propria “bomba” di energia e liberazione. “‘A chi ‘o vuo’“, ci spiega la stessa artista, è un’espressione tutta napoletana, accompagnata dal gesto della mano “a cuoppo”, che significa “Cosa vuoi? Ma cosa dici?”. Ma nel brano, il significato si trasforma in un potente “Basta! Mi sono scocciata! Nun tengo a capa pe nisciune te si sbagliate voglie vivere accussì, fammi vivere così”.

Un vero e proprio inno alla libertà e al cambiamento! “Più chè un inno alla libertà, ma un vero e proprio un atteggiamento positivo per il cambiamento, un inno alla positività, ad un nuovo modo di pensare e guardare la vita come un dono, e come tale viverlo con gratitudine e non con pesantezza: la vita è bella è “breve” per soffermarsi sui stupidi pensieri e da qui il… Nu tengo genio e parlà”, dichiara Silvia, invitandoci a scuotere via le negatività e a goderci ogni singolo istante. Un messaggio che arriva dritto al cuore, con la potenza di una voce che sa toccare le corde dell’anima e la grinta di un sound che non ti lascerà fermo un secondo.

Silvia Falanga: Un vulcano di talento e premi

Silvia Falanga è un’artista a 360 gradi, con una carriera che parla da sé! Nata a Pozzuoli, Silvia inizia come ballerina ma si innamora presto del canto, debuttando a soli 16 anni e calcando palchi importanti al fianco di giganti come Gianni Bella, Gigi D’Alessio e Peppino di Capri.

Il suo percorso artistico è un susseguirsi di successi e riconoscimenti tra cui:

Festival di Napoli 2021/22: Vince il premio come “Miglior interprete” con il brano “Allora Parlame”.

“The Voice of Christmas” (2022): Pubblica un CD che la porta in giro per concerti e spettacoli.

“Azzurro Sport” (2023): un programma sportivo tutto suo su Partenope TV e dirige il coro degli “Angeli Napoletani”, per lo scudetto del Napoli.

“Metti le scarpe e corri” (2024): Il singolo le vale il premio come “Miglior interpretazione” al Vesuvius Film Festival.

Ha lavorato in Rai e Mediaset.

Ma non finisce qui perchè Silvia Falanga è un’artista apprezzata anche a livello internazionale, con una bacheca ricca di premi prestigiosi: dal “Premio Internazionale Capitolino” a Roma al “Premio Artista dell’anno” dalla Noble’s Crown Association, passando per il riconoscimento dell’Accademia Internazionale Aristocratica Europea e dell’Università A.U.G.E., Patrocinata dal Parlamento Europeo. E ancora, il Premio Carnevale Epomeo, il Premio Pulcinella e il Premio Ass. San G. Moscati per la vita Onlus. Ad oggi, un nuovo percorso artistico musicale però si prospetta per lei e la diffusione della sua musica.

Attualmente, Silvia è immersa nel progetto “dentrOfuori” con Paolo Di Iorio, contrabbassista del San Carlo, un duo/trio che sta conquistando il pubblico con la sua fusione innovativa di classico napoletano e musica moderna. Il loro debutto all’Officine San Carlo è stato un successo, e l’obiettivo è chiaro: portare la musica napoletana nel mondo! Attualmente è in studio per la registrazione di un nuovo singolo ed a breve la vedremo impegnata al Premio Carosone e “Le Vesuviane”, oltre che in varie piazze e teatri.

“‘A chi ‘o vuo'” è più di una canzone, è un grido liberatorio, un invito a credere in se stessi e a vivere appieno, un pezzo che siamo sicuri ti farà ballare e riflettere. “‘A chi ‘o vuo'” è già su YouTube e Spotify ed è prodotto da MadManFactoriProdaction.