SMC feat Livio Cori, online il videoclip del nuovo singolo “Acqua e sale” 

Saint Miguel Cartel pubblica “Acqua e Sale”, il nuovo singolo realizzato insieme a Livio Cori, tra i brani più intensi e rappresentativi del nuovo album “The World Is S.M.C”.

La traccia unisce le sonorità urban e melodiche del collettivo campano alla scrittura emotiva di Livio Cori, dando vita a un racconto che attraversa relazioni complesse, legami impossibili da spezzare e sentimenti contrastanti.

Prodotto da Madenka, “Acqua e Sale” rappresenta uno dei momenti più profondi del progetto discografico di Saint Miguel Cartel. Il titolo richiama simbolicamente due elementi opposti ma inseparabili, trasformando amore e sofferenza in immagini narrative fortemente evocative.

La collaborazione con Livio Cori aggiunge ulteriore forza emotiva al brano, creando un dialogo tra differenti sensibilità artistiche e consolidando il ponte tra la nuova generazione urban rappresentata da Saint Miguel Cartel e una delle voci più riconoscibili della scena napoletana contemporanea.

Ad accompagnare l’uscita del singolo sarà anche il videoclip ufficiale, pensato per amplificare l’immaginario cinematografico e introspettivo del brano attraverso atmosfere visive intense e una forte componente narrativa.

“Acqua e Sale” conferma la volontà di Saint Miguel Cartel di costruire un percorso artistico capace di alternare energia street, ricerca estetica e profondità emotiva, mantenendo sempre centrale il legame con le proprie radici territoriali.

FUORI IL NUOVO SINGOLO “ACQUA E SALE”

ONLINE IL VIDEOCLIP UFFICIALE

LINK PER SCARICARLO

https://www.swisstransfer.com/d/76d9eddd-4127-484a-8fb5-775cac3e79ca

LINK YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=G46DTxBMOkI

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