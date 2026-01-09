Somma Vesuviana, responsabilità, visione e condivisione: l’impegno di Sergio D’Avino per la città

In un momento decisivo per il presente e il futuro di Somma Vesuviana, si avverte con sempre maggiore forza l’esigenza di una politica capace di guardare oltre l’emergenza quotidiana, rimettendo al centro l’interesse generale e una visione chiara di sviluppo della città.

È in questo contesto che Sergio D’Avino, già consigliere comunale e vicesindaco con deleghe alle Politiche Sociali, Biblioteca, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Cimitero, Ecologia, Polizia Municipale, Viabilità, Risorse Agricole e Contenzioso, manifesta la propria disponibilità a contribuire a un percorso politico-amministrativo serio, condiviso e orientato al futuro.

«Somma Vesuviana ha bisogno di un progetto costruito con responsabilità e ascolto – afferma D’Avino – capace di unire esperienza amministrativa e rinnovamento, superando logiche personali e mettendo sempre al primo posto il bene della comunità».

Tra le priorità di una visione programmatica che guarda ai prossimi anni, D’Avino indica politiche sociali inclusive e vicine ai bisogni reali delle persone, un investimento concreto sui giovani, una gestione moderna e trasparente dei servizi pubblici locali.

Particolare rilievo viene attribuito anche alla pianificazione urbanistica sostenibile, intesa come strumento di equilibrio tra tutela del territorio, vivibilità e sviluppo, e alla necessità di ridurre le distanze tra centro e periferie, restituendo dignità, servizi e opportunità a tutte le aree della città.

«Le periferie non possono essere considerate margini – sottolinea – ma parti integranti di una Somma Vesuviana che deve crescere in modo armonico, senza lasciare indietro nessuno. Serve una città più ordinata, più giusta e capace di programmare, non solo di rincorrere i problemi».

L’auspicio è quello di avviare un percorso ampio e partecipato, aperto al contributo di tutte le energie positive della città, con l’obiettivo di costruire una proposta credibile, concreta e condivisa per il futuro di Somma Vesuviana.