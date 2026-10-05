Sonia Sodano al Campania Libri Festival con due libri: l’informazione al centro, dai bambini agli adulti

Due libri, due pubblici e un unico filo conduttore: il valore dell’informazione e la capacità di sviluppare uno sguardo consapevole sulla realtà. La giornalista e scrittrice Sonia Sodano, originaria di Somma Vesuviana, è stata protagonista di un doppio appuntamento al Campania Libri Festival, la fiera dell’editoria ospitata a Palazzo Reale di Napoli.

Domenica 4 ottobre, allo stand 93 di Edizioni Il Papavero – Marketing d’autore, si è svolto il firmacopie di Guida per piccoli giornalisti, il volume dedicato ai più giovani. Tra i presenti Roberto Fico, presidente della Regione Campania; il prof. Ciro Raia, vicesindaco di Somma Vesuviana e assessore alla Cultura; e il dott. Antonio Agostino Ambrosio, presidente della Pro Loco di San Giuseppe Vesuviano. All’incontro ha partecipato anche Raffaella Aloisi, attrice e doppiatrice, che ha letto al pubblico un passo della storia di Zuf, inserita nel libro, regalando un momento di narrazione capace di avvicinare i presenti all’immaginario del volume.

Guida per piccoli giornalisti nasce con l’intento di avvicinare bambini e ragazzi al mestiere del giornalista e agli strumenti dell’informazione. Attraverso un percorso accessibile e coinvolgente, il libro invita i giovani lettori a osservare ciò che accade, porre domande, raccogliere informazioni e imparare a raccontare i fatti. Al centro ci sono la curiosità, il pensiero critico e l’importanza di distinguere le informazioni attendibili da quelle che non lo sono: competenze preziose per crescere cittadini consapevoli.

«Mi piacerebbe che i bambini imparassero a non avere paura delle domande e a non accontentarsi della prima risposta. Il giornalismo, prima ancora di essere un mestiere, è un modo di guardare il mondo. Con questo libro vorrei trasmettere ai più piccoli la curiosità, il coraggio di pensare con la propria testa e il desiderio di capire ciò che accade intorno a loro. La presenza di tante persone e l’attenzione ricevuta al Festival sono per me una grande emozione», dichiara Sonia Sodano.

Il giorno precedente, sabato 3 ottobre, l’autrice aveva incontrato il pubblico allo stand della casa editrice La Valle del Tempo per il firmacopie di La libera informazione – Le origini, la cultura pop e la storia di Assange, appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi lettori.

Il libro, rivolto al pubblico adulto, è un pamphlet che attraversa storia, giornalismo e cultura pop per interrogarsi sul rapporto tra verità, potere e libertà di espressione. Da Ipazia a Masaniello, dalla parrēsia greca a Julian Assange e WikiLeaks, Sonia Sodano propone un percorso che invita a riflettere sul diritto di sapere e sul ruolo dell’informazione nelle democrazie contemporanee.

I due appuntamenti al Campania Libri Festival raccontano così le diverse direzioni del lavoro dell’autrice: da una parte la riflessione sulla libertà di informazione, dall’altra l’educazione dei più giovani alla ricerca, alle domande e alla comprensione della realtà.

Il prossimo appuntamento sarà a Forio d’Ischia. Sabato 17 ottobre alle ore 17:00, Sonia Sodano sarà protagonista di una presentazione di La libera informazione – Le origini, la cultura pop e la storia di Assange nell’ambito di Libraia 2026 – Piccola fiera del libro di Ischia, giunta alla sua terza edizione. L’incontro si terrà a Villa La Colombaia di Luchino Visconti, a Forio, nell’ambito della manifestazione dedicata al tema “Restare – Abitare i luoghi, leggere il presente, immaginare il futuro”.

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