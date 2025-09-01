Sport: Calcio;  Real Bacoli Sibilla – Ercolanese 1924 0 – 2

a cura di Peppe Russo

Nella prima giornata del campionato di Eccellenza Campania girone A, l’Ercolanese conquista il campo della Bacoli Sibilla con un secco 2-0. Il Bacoli Sibilla ha cercato di imporre il proprio gioco ma l’Ercolanese di mister Sanchez ha mostrato buone trame di gioco e una squadra già capace di mettere in mostra intesa e determinazione. Un incontro giocato ad alti ritmi, con grande determinazione e spunti di qualità emersi da entrambe le parti.

Tabellino

MARCATORI: Rig. A. Malafronte (E), G. Romano (E)

REAL BACOLI SIBILLA (4-3-3): L. Maiellaro, L. Pollio, G. De Filippis, F. Sorrentino, V. Panaro, L. Viglietti, C. Sicuro, N. Pesce, P. Giacco, V. Pisani, F. Guarracino
All: Illiano Gennaro

ERCOLANESE 1924 (4-3-3): C. Russo, D. Todisco, R. Vitolo, C. Amelio, L. Mori, N. Leone, S. Fontanarosa, A. Aracri, C. Simonetti, A. Malafronte, G. Romano
All: Sanchez Luigi

ARBITRO: G. Vinoso
ASSISTENTI: L. Martello, P. De Cicco

STADIO: Tony Chiovato, Bacoli

