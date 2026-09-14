Sport, spettacolo e solidarietà: serata di stelle a Napoli il 26 settembre per la Fondazione Pupi e le associazioni partenopee

Napoli 15 Giugno 2026 Piazza ‘’del Plebiscito Una Serata per Pupi ” nella foto Javier Zanetti

(Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)

Cresce l’attesa per “Una Serata di Stelle per PUPI”, il grande charity show promosso dalla Fondazione PUPI Ente Filantropico del Terzo Settore e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, in programma sabato 26 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Ad affiancare Gianluca Gazzoli alla conduzione ci sarà Federica Masolin, due volti capaci di raccontare con linguaggi diversi il mondo dello sport e dell’intrattenimento e di accompagnare il pubblico attraverso una serata ricca di performance, incontri e momenti speciali.

Si amplia anche il parterre degli ospiti con la presenza di Fabio Rovazzi, che si aggiunge ai numerosi protagonisti già annunciati. Una partecipazione che arriva proprio sulla scia del successo di “La Costiera Amalfitana”, il singolo con cui Rovazzi ha portato il suo immaginario musicale nel cuore dell’estate italiana.

Sul palco saliranno infatti Tullio De Piscopo, Max Pezzali, Elisa, LDA, Aka 7even, Lola Ponce, Gli Autogol, insieme a grandi nomi dello sport e a figure fortemente legate alla storia di Napoli.

Il legame indissolubile tra Napoli e Diego Armando Maradona sarà uno dei fili conduttori della serata. Tra i protagonisti ci saranno Claudia Villafañe, Giovanni Simeone, Ezequiel Lavezzi, Germán Denis, Diego Armando Maradona Junior, Andrea Carnevale e Ciro Ferrara.

Particolarmente significativo sarà il tributo a Diego Armando Maradona, simbolo eterno della città e filo conduttore di una parte importante della serata. Federico Buffa gli dedicherà uno speciale racconto.

Spazio, inoltre, al mondo della vela con la partecipazione di Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa, in un momento dedicato all’America’s Cup e al ruolo sempre più centrale di Napoli nel panorama sportivo internazionale.

La serata nasce per celebrare tre ricorrenze dal forte valore simbolico: i 25 anni della Fondazione PUPI, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e i 40 anni dalla vittoria dell’Argentina ai Mondiali del 1986. Tre storie che si incontrano a Napoli nel segno dello sport come strumento di partecipazione, inclusione e riscatto sociale.

Proprio la solidarietà sarà il cuore dell’intero progetto. Parte del ricavato della biglietteria sarà destinato a progetti e associazioni attive sul territorio del Comune di Napoli, individuati con una logica di presenza capillare nelle diverse zone della città e con particolare attenzione alle realtà che lavorano per l’inclusione sociale, il benessere e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche attraverso lo sport.

Un impegno portato avanti dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore insieme al Comune di Napoli, co-organizzatore dell’evento, e alla Fondazione Cannavaro Ferrara, da sempre vicina ai giovani e alle realtà più fragili del territorio.

Sei sono i progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti dal Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell’ambito dei propri programmi e iniziative:

1. I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS

2. Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia

3. Tutt’n’ata storia… per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia

Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.

4. Sport Senza Frontiere ETS / Sport Senza Frontiere

5. Via dalla Strada… Andiamo per Mare… — Scugnizzi a Vela O.d.V.

6. Un Mare – Infinite Piscine — Figli in Famiglia Onlus

Il sostegno economico loro destinato sarà legato al successo della biglietteria: maggiore sarà l’adesione del pubblico, maggiore sarà il contributo concreto alle realtà coinvolte.

Oltre alle iniziative sul territorio napoletano, la Fondazione PUPI continuerà a sostenere in Argentina il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 e rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni attraverso percorsi educativi, sportivi e ricreativi.

I biglietti per “Una Serata di Stelle per PUPI” sono già disponibili su TicketOne, con prezzi a partire da 29 euro, per permettere al maggior numero possibile di persone di partecipare e contribuire concretamente alla raccolta fondi per i progetti delle sei associazioni attive nel Comune di Napoli e della Fondazione PUPI

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Biglietti su TicketOne

Per ulteriori informazioni sulla Fondazione PUPI e sull’evento: www.fondazionepupi.org

Facebook: Fondazione PUPI –

Instagram: @fondazionepupi

Per destinare il 5×1000 alla Fondazione: CF 95073400137

Contatti:

Info generali evento: eventi@oltre-consulting.com

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