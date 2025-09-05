Stadio Maradona, l’area davanti ai Distinti è ancora un ‘motodromo abusivo’: “Appenderemo uno striscione che recita che qui lo Stato ha perso”

Daniele Polge, comitato Vivere Fuorigrotta: “Abbiamo paura di rientrare a casa e non ce ne facciamo niente delle promesse delle istituzioni dopo i casi di cronaca eclatanti. Alle nostre proposte ci hanno risposto in burocratese come se non ci fosse nulla da fare”.

NAPOLI – "Abbiamo ammirato il battage mediatico che ha accompagnato l'arrivo del Maradona in un celebre videogioco. Nelle stesse ore in cui il Comune celebrava questo risultato, fuori orde di motorini fuori controllo trasformavano l'intera area in un enorme 'motodromo abusivo'. Impennate, sgasate, orde incivili inavvicinabili. Una metafora perfetta di come le istituzioni hanno deciso di affrontare la questione: guardare dentro lo stadio ma fare finta che fuori non accada niente". Le parole, amare, sono di Daniele Polge, rappresentante del comitato Vivere Fuorigrotta che da settimane denuncia la situazione in cui la notte precipita via Giambattista Marino e in particolare l'area parcheggio a ridosso dell'area Distinti.



“La X municipalità versa in condizioni complesse – afferma Polge – ma quanto accade la notte nelle nostre strade è di una gravità inaudita. Abbiamo visto la timida risposta dello Stato solo quando è arrivato il caso di cronaca eclatante (l’aggressione all’ingegnere Lomasto di qualche giorno fa). Poi? Il nulla. Già questa notte via Marino era di nuovo in balia dei balordi sui loro scooter. Allora suggerisco di appendere uno striscione, questa volta non all’interno ma all’esterno dello stadio, in cui si afferma che qui lo Stato ha perso”.



“Il problema – insiste Polge – è culturale. Se permettiamo che le regole siano sempre calpestate sul territorio non stupiamoci poi di vedere Fuorigrotta puntualmente nelle pagine di cronaca: viabilità selvaggia, aggressioni, sottrazioni di zone comuni. Se chi è chiamato a risolvere un problema alza le mani, come a dire che non può far niente, come pretendiamo di far sentire ai cittadini perbene che c’è controllo del territorio?”.



“Abbiamo avanzato proposte immediate – rincara Polge – sia infrastrutturale che invocando presidi di sicurezza fissi, come accade in altre zone come il Vomero. Soluzioni rapidamente applicabili, che garantiscano agli abitanti di poter tornare a casa la sera senza temere per la propria incolumità. Politica e istituzioni sapete come ci hanno risposto? Dicendo che non è fattibile. Strano, perché quando si tratta di partite e concerti è incredibile come tutto possa facilmente cambiare, anche a danno dei cittadini residenti che hanno vissuto tutti i disagi di un’estate in cui via Marino era adibita a montaggio e smontaggio, carico e scarico, un cantiere costante che andava avanti tutta la notte”.



“Dalla politica e dalle istituzioni – chiude Polge – solo dinieghi e nessuna iniziativa volta a risolvere il problema nel medio-lungo termine, nulla oltre le soluzioni sporadiche che tamponano leggermente ma non risolvono nulla. Alle nostre proposte ci hanno risposto in burocratese come se non ci fosse nulla da fare. I cittadini sono stanchi di questo scaricabarile e di non poter dormire sereni la notte, ancora una volta. Esigiamo una soluzione: non cederemo di un centimetro”.