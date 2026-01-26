Startup, libri e nuove economie: NAStartUp a IoCiSto

Napoli, 26 gennaio – Giovedì 29 gennaio alle ore 18:00 la Libreria Civica IoCiSto ospita StartUpLab, l’evento promosso da NAStartUp che segna la chiusura della stagione annuale dell’acceleratore. Un appuntamento che mette in dialogo startup, cultura e innovazione sociale, scegliendo come cornice uno dei luoghi simbolo del lavoro civico e della partecipazione cittadina.

Il titolo dell’incontro, Back to the Future, sintetizza il senso dell’evento: un ritorno alle origini per ribadire che l’innovazione non è un episodio isolato, ma una pratica quotidiana, condivisa e radicata nei territori. Dal 2014 NAStartUp costruisce un percorso fatto di incontri mensili, nuovi partner e contaminazioni tra mondi diversi – startup, innovazione sociale, nuove economie, editoria e cultura d’impresa – favorendo la nascita e la crescita di progetti imprenditoriali e culturali.

«Ritornare a IoCiSto ha un valore che va oltre il singolo evento», dichiara Antonio Prigiobbo, direttore di NAStartUp. «È un luogo che rappresenta bene l’idea di innovazione che condividiamo: partecipata, accessibile e costruita attraverso il lavoro di rete. NAStartUp ha sostenuto questo progetto fin dalla fase di lancio della campagna di raccolta fondi, condividendone valori e missione. Chiudere qui la stagione è simbolico e racconta una storia comune fatta di relazioni, partecipazione e futuro costruito insieme».

L’incontro si inserisce nel calendario delle attività della Libreria IoCiSto, da anni punto di riferimento a Napoli per la cittadinanza attiva, il confronto culturale e l’innovazione sociale. La libreria ospita numerose iniziative diventate iconiche nel tempo, come il Festival del Giallo, giunto alla quinta edizione e diretto da Ciro Sabatino.

«La collaborazione con NAStartUp è nata in modo naturale», spiega Maria Rosaria Lanza, consigliere dell’associazione di promozione sociale IoCiSto. «La mia formazione da ingegnere mi ha sempre portata a lavorare su due pilastri: innovazione e rete. Anche IoCiSto nasce come progetto di innovazione sociale, dal desiderio di aprire una libreria in un territorio dove stavano scomparendo. Oggi siamo un’associazione di promozione sociale e iniziative come questa ci permettono di coinvolgere persone diverse, unite dalla curiosità, dall’amore per i libri e dall’attenzione verso ciò che cambia».

Startup, formazione e nuovi linguaggi dell’innovazione

Nel corso dello StartUpLab si alterneranno testimonianze e presentazioni di progetti che operano tra tecnologia, formazione, cultura e impatto sociale. Tra le iniziative nate all’interno dell’ecosistema NAStartUp, StarBiz, presentato da Emilio Della Penna, percorso formativo dedicato alle scuole dell’obbligo, e PlugIN, illustrato da Luigi Nardullo, fondatore di Creazionedimpresa.it, pensato per le scuole professionali.

Spazio anche all’innovazione tecnologica con AInnovation, il contest per startup promosso dall’IEEE Italy Section, presentato da Vittorio Stile, IEEE Senior Member, in vista dell’edizione che si terrà a Bologna il 24 febbraio 2026 presso il Centro Conferenze DAMA. Non mancherà un focus sull’editoria e sull’innovazione culturale con l’autore e professore Diego Matricano.

Durante l’evento sarà presente anche Davide Uccella, giornalista, che racconterà il format Terrazza Innovazione – NewPolitani, progetto realizzato da NAStartUp con Canale 21.

Allo StartUpLab saranno inoltre presentate nuove startup selezionate attraverso la call aperta di NAStartUp, che saliranno per la prima volta sul palco dell’acceleratore per raccontare e confrontarsi sui propri progetti. A dare il via ai lavori con il saluto istituzionale sarà Matteo De Lise, neo Presidente dell’Ordine dei Commercialisti.

Le startup protagoniste

Tra le realtà ospiti Aquì, piattaforma digitale fondata da Marzia Mignone che connette in tempo reale domanda e offerta di servizi locali; AInstAIn, progetto di Vincenzo Di Massa dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale generativa per la creazione e la gestione di contenuti digitali; StarWand, iniziativa di Ciro Barbato che sviluppa esperienze immersive tra intrattenimento ed education; Canonity, piattaforma presentata da Stefano Candela che punta a trasformare l’uso dell’AI da sperimentazione manuale a processi strutturati e scalabili; e Floridia Parfum, brand di profumeria artistica fondato da Antonio Di Giulio Cesare, che racconta Napoli attraverso fragranze d’eccellenza.

A chiudere l’incontro sarà la presentazione di A Scarpetta, a cura di Josef Alfieri, progetto che unisce innovazione nel food, storia e tradizione, reinterpretate in chiave contemporanea.

L’evento è a ingresso libero, previa registrazione su www.nastartup.it/join.

Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore dell’Ecosistema delle startup senza scopo di lucro. Da anni detiene il premio come miglior Challenge in Europa per l’innovazione secondo il consorzio UBI Global che raggruppa 1400 tra incubatori e acceleratori nel mondo. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con un network e una community di oltre 8.000 talenti che accelera dal basso e punta a far nascere, crescere e accelerare innovazioni, startup e talenti in tutta Europa. Il progetto è ideato e sviluppato dal founder e director, Antonio Prigiobbo, Innovation Designer. Info: https://www.nastartup.it/

Il Network di Startup e Investor che Accelerano Italia e Europa (e non solo)

Lo StartUp Lab, Live, Day e Play sono format di partecipazione, sviluppati in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro. Lo StartUp Play è il format online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazioni.







Officina delle Startup

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma, l’accelerazione open e gratuita per tutti, con i partner Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, LauroIt, Piquattro Digital, CreazionedImpresaIt, Pandant Content Agency, Bouché & Partners e SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania).