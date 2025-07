“Stati Generali della Bellezza”, da Cava de’ Tirreni una nuova visione per i territori

Raccontare il futuro dei territori attraverso cultura, paesaggio, turismo e identità: ottimo riscontro a Cava de’ Tirreni (Sa) per la quarta edizione degli “Stati Generali della Bellezza”, l’appuntamento promosso da ALI – Autonomie Locali Italiane svoltosi il 17 e 18 luglio presso il Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni.

Oltre 300 registrati all’iniziativa e più di 150 Amministratori, Sindaci ed Assessori alla cultura e al turismo di tutta Italia hanno posto al centro del dibattito il rapporto tra patrimonio culturale e patrimonio naturale con l’obiettivo di valorizzare la bellezza come leva di sviluppo. «Ospitare gli “Stati Generali della Bellezza” è stato per la nostra comunità motivo di profondo orgoglio e soddisfazione – ha dichiarato Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni -. Cava de’ Tirreni è diventata per due giorni il cuore pulsante di un dialogo nazionale tra Sindaci e Amministratori provenienti da ogni parte d’Italia, uniti dalla volontà di ridefinire il ruolo degli Enti locali come promotori di un nuovo modello di sviluppo europeo, fondato su inclusione, cultura, innovazione e sostenibilità. Ancora più gratificante – ha aggiunto Servalli – è stato raccogliere i tanti apprezzamenti sinceri da parte dei colleghi Sindaci che hanno vissuto la nostra città, riconoscendone il valore, la bellezza e la qualità dell’accoglienza. È la conferma che il nostro territorio ha molto da dire e da offrire, non solo sul piano paesaggistico e storico, ma anche come spazio di idee, confronto e visione. Da Cava de’ Tirreni parte un impegno rinnovato per mettere la bellezza al centro delle politiche pubbliche».

«Con gli “Stati Generali della Bellezza” abbiamo lanciato da Cava de’ Tirreni un messaggio chiaro: la bellezza non è un concetto astratto, ma un diritto di cittadinanza e un motore concreto di sviluppo per i nostri territori – ha commentato Mimmo Volpe, Presidente ALI Campania e Sindaco di Bellizzi – Abbiamo costruito un confronto ricco, partecipato, che ha messo in rete sindaci, esperti, amministratori e cittadini. Come ALI Campania crediamo nella forza delle comunità locali e nella capacità delle città di farsi laboratorio di innovazione, cultura e coesione sociale. Da qui ripartiamo con ancora più convinzione: la bellezza deve diventare una politica pubblica».



Ad aprire la quarta edizione degli “Stati Generali della Bellezza” a Cava de’ Tirreni è stato giovedì 17 luglio il panel sull’urgenza di programmare il futuro, tutelare il diritto alla bellezza e rafforzare la cooperazione tra i Paesi del territorio europeo. È stato poi presentato il documento “La regolazione sostenibile”, frutto di un intenso lavoro collettivo coordinato da Andrea Marrucci, vicepresidente nazionale di ALI e Sindaco di San Gimignano, che ha dichiarato: «Il documento parte da un punto fermo: il turismo è una ricchezza, ma per continuare a esserlo deve essere governato. Le città italiane, in prima linea di fronte all’overtourism, chiedono strumenti normativi concreti, poteri reali, risorse e alleanze per non lasciare sole le comunità locali».

In serata, nella meravigliosa cornice dell’Abbazia della SS. Trinità,accoltidalla performance folkloristica dell’Associazione Storico Culturale Archibugieri SS. Sacramento – Distretto Corpo di Cava, oltre venti Comuni hanno firmato la “Carta della Bellezza”. «Un gesto simbolico e concreto insieme, che ha segnato l’adesione a un patto valoriale e operativo per promuovere la bellezza come criterio guida delle politiche urbane, della rigenerazione dei territori, della qualità della vita nelle nostre comunità», ha spiegato Elena Piastra, Sindaca di Settimo Torinese e Vice Presidente vicaria nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane.

A sottoscrivere la “Carta della Bellezza” sono stati: Alberto Rossi (Sindaco di Seregno), Paola Negro (Sindaca di Pieve Ligure), Giovanni Rubini (Assessore alla cultura di Narni), Daniele Milano (Sindaco di Amalfi), Graziano Milia (Sindaco di Quartu Sant’Elena), Paola Lanzara (Sindaca di Castel San Giorgio), Gianni Di Pangrazio (Sindaco di Avezzano), Maria Aida Episoco (Sindaca di Foggia), Simone Franceschi (Sindaco di Vobbia), Marco Pierini (Vice Sindaco di Perugia), Elena Carnevali (Sindaca di Bergamo), Tadino Massimiliano Presciutti (Sindaco di Gualdo), Mirko Di Bernardo (Sindaco di Grottaferrata), Alessandro Rocchi (Sindaco di Grottammare), Antonio Mattarelli (Sindaco di Mesagne), Nicola Isetta (Sindaco di Quiliano), Stefano Pisani (Sindaco di Pollica), Nicola Della Gatta (Assessore alla Cultura di Vasto), Gaetano Paolino (Sindaco di Capaccio Paestum), Carmine Lo Sapio (Sindaco di Pompei), Renato Di Blasi (Sindaco di Librizzi).

E prima volta per gli “Stati Generali della Bellezza”, a sottoscrivere la “Carta della Bellezza” anche Comuni stranieri come Schwerte (Germania) con il Sindaco Dimitrios Axourgos, Veria (Grecia) con il Vicesindaco Lazaros Aslanidis e Cuacos de Yuste (Spagna) con il Sindaco José María Hernández García. «La bellezza non è un ornamento, ma una strategia di sviluppo sostenibile, inclusivo, identitario. E con l’adesione di oltre 20 amministrazioni locali, questo cammino si rafforza e si amplia», ha dichiarato Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario generale di ALI – Autonomie Locali Italiane.

Nelle seconda giornata di lavori, venerdì 18 luglio, spazio alle tematiche “La Bellezza che governa”, con gli interventi di Elena Piastra (Vicepresidente vicaria ALI e Sindaca di Settimo Torinese), Giovanna Bruno (Vicepresidente nazionale ALI e Sindaca di Andria), Lorenzo Radice (Presidente ALI Lombardia e Sindaco di Legnano), Massimiliano Presciutti (Vicepresidente nazionale ALI, Presidente provincia di Perugia e Sindaco di Gualdo Tadino), Maria Aida Episcopo (Sindaca di Foggia), Simone Franceschi (Presidente ALI Liguria, Sindaco di Vobbia e Vicesindaco Metropolitano di Genova), Alessandro Broccatelli (Presidente Leganet), e “La Bellezza che rigenera” con protagonista Gaetano Manfredi, Presidente ANCI e Sindaco di Napoli.

“Bergamo, la bellezza come bene comune” (con l’intervento di Elena Carnevali, Sindaca di Bergamo), “Il cibo come esperienza culturale: dal turismo enogastronomico alle food policy” e “La Bellezza che crea legami” (che ha visto, tra gli altri, l’intervento di Piero De Luca, Deputato della Repubblica) gli altri workshop di giornata che hanno preceduto l’intervento conclusivo di Roberto Gualtieri, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Roma Capitale: «Gli Stati Generali della Bellezza si sono confermati un appuntamento fondamentale per rimettere al centro del dibattito pubblico la bellezza come valore civile, leva di sviluppo sostenibile e patrimonio condiviso – ha dichiarato Gualtieri – Da Cava de’ Tirreni è arrivato un segnale forte: i territori, i sindaci, le istituzioni locali sono pronti a guidare un nuovo protagonismo delle città, fondato sulla cultura, sulla qualità dello spazio urbano e sulla rigenerazione dei luoghi. Come ALI continueremo a promuovere il dialogo tra amministratori, intellettuali e cittadini, convinti che investire nella bellezza significhi costruire coesione, identità e futuro».

Appuntamento ora fissato al 2026 con gli “Stati Generali della Bellezza” che si svolgeranno ad Offida (AP), come svelato nel corso dell’edizione di Cava de’ Tirreni.

Si ringraziano tutte le associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa:Confesercenti Cava de’ Tirreni, CNA, Cava Sviluppo, Club Fotografico Cavese, Rotary Club Cava de’ Tirreni, Lions Club Cava de’ Tirreni, Associazione Figli di Mamma Lucia O.D.V., Corale Polifonica Metelliana, Associazione Ceramista Pandora, Ente Montecastello, ATSC Cava de’ Tirreni, Comitato Gemellaggi Cava, Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi, Gal Terra è Vita, Associazione Camminare Insieme, Rete dei Comuni Sostenibili e le aziende Liguori Caffè, Maurizio Russo, Pasticceria Tirrena, Pasticceria Le Bon Bon, Fratelli Tedesco, Acqua Santo Stefano, Caseificio La Fattoria, Giuseppe Cicalese Ceramiche, Leganet, Eutopica e NV Group.

