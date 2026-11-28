Sorrentino a Terzo Tempo: “De Bruyne è un campione, non un leader. Per il Napoli, la partita contro il Sassuolo sarà fondamentale”

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“La partita contro il Sassuolo è importante per il Napoli, anche mentalmente, ma è anche la più complicata per il prosieguo della stagione. Le tabelle per recuperare punti hanno troppe variabili. Il Napoli dovrebbe ragionare una partita alla volta.

De Bruyne? A volte le persone confondono la differenza tra campione e leader. De Bruyne è un campione. Io ho commentato il Belgio al Mondiale contro gli USA e dopo ho passato un pomeriggio con Garcia, e mi ha detto che De Bruyne e Lukaku erano dei leader silenziosi. Chiaramente, era un contesto diverso come il Mondiale.

Zirkzee in Italia ha fatto bene. Al Manchester United non vincono da tanti anni, la pressione è tanta, e forse alcuni giocatori questa stessa pressione non la reggono. A me Hojlund piace tantissimo, però cos’ha fatto vedere fino ad oggi? Lucca per la prestazione a Venezia è stato massacrato, ma ormai ha chiuso con il Napoli, è entrato nel vortice.

Lang? I social spesso fanno più danni della grandine. A me farebbe piacere parlarci per capire questa rabbia che ha. Magari secondo il suo punto di vista è stato criticato troppo”.

Maradona jr. a Terzo Tempo: “Pazzesco discutere De Bruyne! Il Napoli fa meglio in fase difensiva per due aspetti”

Diego Armando Maradona junior, allenatore, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Dopo il Sassuolo, si affronterà una settimana tipo dove si recupereranno appieno Di Lorenzo, Badiashile, Alisson Santos oltre a Neres. Il Napoli per me ha come antagoniste Milan e Como. Il Como è la squadra che gioca meglio in Italia; i rossoneri stanno iniziando a prendere forma e ha un grande attaccante.

Il Brugge è una squadra fortissima nelle transizioni, è una di quelle degli ultimi anni che gioca la transizione a favore benissimo. Il Napoli deve fare il massimo, anche se sarà una serie di match complicati. La partita più importante è sempre quella successiva, però è chiaro che se il Napoli dovesse riuscire a vincere le prossime, compresa quella col Milan, sarebbe un gran segnale per ridurre il gap per il quarto posto.

È pazzesco mettere in discussione un giocatore come De Bruyne, che per numeri e qualità è indiscutibilmente l’unico fuoriclasse della rosa. McTominay è un grandissimo calciatore, ma non è un fuoriclasse come De Bruyne. In cento anni di storia, il Napoli non ha vinto la metà dei suoi trofei. È una follia pensare di mettere in discussione. Visto che è alle prese con un affaticamento, la coperta è corta, Allegri potrebbe anche pensare di mettere solo due centrocampisti per poi conservare un cambio nel secondo tempo.

Lucca ha avuto tante chance e non è riuscito a sfruttarne nemmeno una. Giovane contro il Manchester City sul gol di Lang ha fatto un bel movimento. Ha fatto più Giovane con un movimento che Lucca in un anno e mezzo.

Nella fase difensiva del Napoli ci sono due grandi differenze. La prima è che quando Rrahmani sta bene, è un’altra squadra. Beukema ha fatto un’ottima partita, però giocare vicino a quel Rrahmani è un po’ più semplice. Inoltre, la fase difensiva è collettiva più che quella offensiva. La squadra si aiuta. I giocatori corrono, lottano. Ho visto Lang che corre dietro gli avversari. È una squadra convinta di ciò che fa. In fase offensiva ha sempre fatto bene. La difesa è un lavoro molto più collettivo, i giocatori ora si aiutano l’uno con l’altro.

Il lavoro di Allegri con Lang è importante, anche se non è ancora consolidato. Ha giocato tre partite da giocatore molto forte contro Lazio, Torino e Manchester City, ma non cancellano un anno e mezzo. Bisogna attendere per capire se ci sarà continuità. Ma secondo me cose contro i tifosi e il post su Instagram sono imperdonabili”.

Alvino a Terzo Tempo: “Il Napoli non vorrebbe perdere De Bruyne a gennaio, molto dipenderà dalla classifica di campionato e Champions”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“La partita interessante per il Napoli è Como-Juventus, visto che i bianconeri sono a tre punti. È chiaro che gli azzurri devono puntare alla vittoria per potersi permettere di puntare alla zona Europa. Il Napoli s’era già ripreso nel secondo tempo contro la Lazio, poi ha dato continuità contro il Torino e ha conquistato un pareggio insperato col Manchester City. Adesso servirà vincere domenica contro il Sassuolo. Penso sia giusto guardare partita per partita.

De Bruyne? Le sue condizioni fisiche sono da monitorare. Ha giocato diverse partite consecutive, anche per gli infortuni avuti nella rosa del Napoli, come quello di Vergara a inizio partita contro il Torino. Il Napoli non eserciterà l’opzione per il terzo anno di contratto di De Bruyne. Ad oggi è il giocatore tecnicamente parlando più forte del Napoli, Allegri non vorrebbe perderlo. Fino al 20 dicembre c’è l’obiettivo di rendere dignitosa la classifica di campionato e capire che percorso fare in Champions League. Sicuramente avvicinarsi alle zone alte della classifica aiuterebbe il Napoli per la permanenza del giocatore. Al Napoli dispiacerebbe se De Bruyne dovesse andar via a gennaio, molto quindi dipenderà dalla classifica di campionato e Champions.

Il mercato? Lucca dovrebbe essere ceduto in prestito e il Napoli dovrebbe contribuire a pagare l’ingaggio. Sarebbe una cosa inusuale per il club azzurro, ma la situazione riguardo il centravanti è chiara. Di Varela si parla di oltre 40 milioni di euro, ma è una cifra incredibile, concettualmente sbagliata. Ha giocato solo 13 partite in Serie A”.

Ciro Troise a Terzo Tempo: “Cacciamani è un profilo per giugno, il Napoli sul mercato ha due priorità”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“In questo fine settimana di Serie A, il Napoli battendo il Sassuolo potrebbe recuperare qualche punto alle concorrenti. La Lazio non ha una partita scontata, così come il Milan. Mentre la Juventus sfiderà il Como.

Il Napoli può pensare di agguantare Como, Milan e Juventus se vincerà le prossime tre partite, anche perché ha conquistato solo due punti su quindici negli scontri diretti. Sono tre squadre imperfette. Il Como per la prima volta a gennaio non avrà mercato, in Champions sta facendo un percorso meraviglioso e può perdere dei punti in campionato. Il Milan ha tre-quattro giocatori che sono fuori categoria, per il resto può essere battibile. La Juventus non ha continuità e può essere agguantate.

De Bruyne è un giocatore preso per Allegri nell’estate dell’anno scorso. L’allenatore ha un metodo di confronto continuo, anche con gli altri calciatori, lo si è visto anche nel bordocam di Dazn di Inter-Napoli. È bravo nella gestione, anche di un giocatore come De Bruyne che ha grande qualità. Conte fa del collettivo la sua grande forza, infatti preferisce giocatori diversi da De Bruyne. In questa stagione, con Allegri, sta facendo quello step che serviva e fin qui è stata una grande stagione per De Bruyne. Lui era abituato a fare il direttore d’orchestra di una grande squadra come il Manchester City, ma anche della stessa nazionale belga. Quest’anno sta facendo molto bene. Non sarà mai più quello che è stato, perché l’età conta, però sta facendo bene.

Di Lorenzo e Badiashile rientreranno contro il Lecce, come confermato da Allegri.

Cacciamani è un profilo per giugno, non per gennaio. Ad oggi la priorità del Napoli è quella di un centrocampista che abbia le caratteristiche di Anguissa e tra i nomi fatti il più concreto è Zabi. È chiaro che poi è un segnale, per il mercato in uscita, anche il fatto che entri Giovane e non Lucca come vice Hojlund. Il Napoli ha la possibilità di fare quattro prestiti in uscita in Italia e due all’estero. Per questo motivo, Lucca viene accostato più a club di Serie A che all’estero. Sebastiano Esposito è un’operazione che si potrebbe fare.

Lunedì c’è una cena di Natale del Napoli. Ci sarà anche il sindaco Manfredi e probabilmente è un segnale, perché il presidente De Laurentiis con le strutture fa sul serio. L’idea è quella di presentare il famoso progetto entro Natale, che riguarda una ventina di ettari, per il nuovo stadio a San Giovanni a Teduccio.

Scotto a Terzo Tempo: “Il Napoli avrà un budget da circa 50 milioni da spendere sul mercato. Varela? Difficile…”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Ad oggi le concorrenti del Napoli sono Frosinone, Bologna e Genoa. La dimensione del Napoli di oggi è quella di una squadra che deve provare a stare fissa nella parte sinistra della classifica, e capire come entrare nel treno delle squadre che puntano alle coppe europee. Poi si vedrà quale Europa.

Credo che Manna con le sue parole abbia voluto avvisare De Bruyne di non tirare troppo la corda, perché il Napoli ha autorizzato il giocatore a parlare per luglio con una squadra. In caso di offerta interessante, come può esserne una di 7-8 milioni, però questo non dev’essere elemento di disturbo. Il Napoli ha i mezzi economici anche per far scattare l’opzione di rinnovo per poi imbastire una trattativa per la cessione in estate. Il Napoli non ha intenzione di regalare De Bruyne a gennaio al Psv.

L’agente di Varela è stato a pranzo con Manna e ha fatto rapporto, spiegando che c’è la fila per acquistare il giocatore, e il Monza si aspetta di incassare 40 milioni di euro. Il Napoli avrà un budget di 50 milioni da spendere sul mercato e dubito possa spendere tutti i soldi per un solo calciatore.

Noa Lang è un artista, il suo nome d’arte è Noano. Evidentemente, lui mette tutto insieme il calcio e la musica. Ma Allegri ha trasformato un ribelle in un calciatore che sta giocando molto bene”.

Petino a Terzo Tempo: “Contro il Sassuolo è un crocevia fondamentale. Lucca ha deluso le aspettative”

Pierpaolo Petino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Allegri sa che la partita contro il Sassuolo è importante, un crocevia fondamentale anche perché vincere due match di seguito può dare grande spinta. La comunicazione pre-City? È un allenatore di grande esperienza e per com’era messo il Napoli, il tecnico ha voluto spostare l’attenzione dalla partita contro il Manchester City verso le ultime tre partite di Champions League. Penso sia stata un’ottima gestione della comunicazione, come ha già fatto in altre occasioni.

Lucca ha una storia chiara. È già stato valutato per i suoi trascorsi nei club passati, già quando era al Pisa e poi andò all’Ajax, e anche negli altri club dove ha giocato e deluso le aspettative. Secondo me ha già dimostrato di non poter vestire la maglia del Napoli.

Il Napoli chiede una fatica incredibile agli attaccanti, che spesso giocano spalle alla porta. E questo condiziona il loro rendimento, come per esempio quello di Hojlund”.

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