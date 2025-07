Successo al Complesso Cristian per la semifinale di Moda in Tour, l’evento-sfilata di spicco di Mondo Eventi Campania Agency

Grande riscontro per la nuova serata dedicata alla moda e allo spettacolo organizzata da Mondo Eventi Campania Agency, l’agenzia di moda e spettacolo del patron Carlo Sommella che da 28 anni è un punto di riferimento non solo in Campania ma anche nel Sud Italia. Tanti fra giovani e bambini hanno sfilato in abito casual e elegante sulla passerella delle sale del Complesso Cristian di Giugliano in Campania, lo scorso 6 luglio, davanti a un folto pubblico di appassionati e una giuria di prestigio, per ottenere le fasce di merito e così aprire le porte nello show business e nel fashion. La giuria è stata composta da esponenti di spicco del mondo dell’informazione, della comunicazione e dello spettacolo: Davide Guida, in qualità di presidente, sceneggiatore e regista, nonché press office dell’evento, Enzo Frattini, attore e opinionista radiofonico, Marinella Ciliberti, produttore e manager musicale, Bryan Dominic Alviggi, fotomodello, Luisa Librano, fotomodella, Dario Greco, fotografo, gli attori Salvatore Borruto e Ciro Cocozza.

Fra una sfilata e l’altra, sotto la conduzione della brava presentatrice di eventi, modella e docente di portamento Titti Ferro, si sono esibiti gli ospiti della serata: da notare la presenza di spicco della cantante Iris che con la sua voce graffiante ha entusiasmato il pubblico in tre brani del repertorio internazionale: “Stand by me”, in una edizione da lei completamente personalizzata, “Anema e core”, successo di Simona Brancale e “Alleria” di Pino Daniele. Il cabaret è stato affidato al duo napoletano Rosaria & Felice con “Il notaro e il cafone”, un omaggio esilarante ai fratelli Nino e Carlo Taranto. E’ stata poi la volta di Ciro Landi con alcuni omaggi alla musica napoletana.

Numerose le fasce assegnate grazie ai voti dei giurati. Per la 5° Edizione di “Miss & Mister Baby New Generation”, dedicato a bimbi e bimbe dai 4 ai 11 anni, e teenager maschi dai 12 e 13, le fasce sono state consegnate a Gledys Muschitiello, Stefano Muschitiello, Francesco Almirante, Tullio Massa, Grazia Ioime, Michele Concilio, Fiore Bottone, Luigi Serpico, Giada Camera, Giovanni Camera, Anna Marrone e Lorenzo Persico. Per la 6° edizione di Miss Neapolis, dedicata alle giovani fra i 14 e i 28 anni, e alle teenager dai 12 ai 13 anni, premiate Giada Rallo, Rita Punzo, Giulia Cortese, Irene Ferrara, Dalila Esposito, Patrizia Morena Barberio, Annapia Giordano, Giorgia Barbato, Mariarosaria Fruttaldo e Alessia Carandente. I premiati saranno presenti alla finalissima di Moda in Tour, programmata per il 7 dicembre in una location prestigiosa della Campania.

La Mondo Eventi Campania Agency proseguirà a breve, oltre che con le sue consuete attività nell’ambito della moda e dello spettacolo (book fotografici, calendari, servizi pubblicitari e casting). con nuovi eventi. Per il prossimo 14 settembre, in occasione del compimento del ventinovesimo anno di attività dell’agenzia, è previsto un nuovo specialissimo evento-spettacolo, con tanti partecipanti e nomi di spicco del panorama internazionale del cinema, dello spettacolo, della moda, dell’informazione. E ancora, il 9 novembre un importante casting per il brand Chicco Abbigliamento, aperto ai bimbi da 0 a 8 anni. “Come sempre, una importante occasione di mettersi in gioco” afferma il patron Carlo Sommella, “per mostrare non solo look e bellezza, ma anche le proprie qualità e capacità, doti importanti per poter entrare dalla porta giusta nello star system, nel fashion, nel campo del teatro e della pubblicità giornalistica e televisiva. Invito pertanto tutti i giovanissimi interessati a partecipare, a chiamare o lasciare un messaggio Whatsapp al 3292487467, nonché a visitare le nostre pagine Facebook (Carlo Agenzia di Modelle) e Instagram (#mondoeventicampaniaagency)”.