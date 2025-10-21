Successo per il Progetto P.A.S.S.I., il Centro Iso Riabilitativo di Pomigliano D’Arco con Parent Training e Percorsi di consapevolezza aiuta i genitori di bambini autistici

Pomigliano d’Arco, 21 ottobre – Si è concluso il 18 ottobre 2025 il Progetto P.A.S.S.I. realizzato dal Centro Iso Riabilitativo Aps per l’Età Evolutiva di Pomigliano D’Arco (Na), in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Campania, Comune di Pomigliano D’Arco, Ambito N25, Istituto Comprensivo D’Acquisto-Leone. Partner del progetto sono stati Kirghisia, Thymos, AGVH, Auxilium. La consulenza progettuale è stata affidata alla project manager, dott.ssa Maria Carmela Inverno, con il supporto amministrativo della dott.ssa Corinne Guttadauria, oltre che dall’intero staff del Centro Iso Riabilitativo. Il laboratorio di teatro sociale dedicato all’acquisizione della consapevolezza del sé, è stato realizzato dal dott. Francesco Campanile.

Il Parent Training riservato ai genitori di bambini con autismo e sindrome di Down, ha visto esperti e collaboratori interagire in laboratori di Formazione Terapeutica, teatro sociale, rilassamento sensoriale con Campane Tibetane, per migliorare la qualità di vita di dieci famiglie che necessitavano di inclusione, ascolto, supporto e strategie comunicativo-comportamentali utili alla gestione quotidiana dei loro figli. Il percorso ideato dal Dott. Domenico Manna, Direttore del Centro Socio Sanitario di Pomigliano D’Arco ha sortito un gran successo tra le famiglie aderenti al progetto. La Psicoterapeuta e Coordinatrice del Centro, dott.ssa Afrodite Esposito ha accompagnato le famiglie nella conoscenza del mondo dell’autismo. Condivisione, attivazione delle proprie risorse, ascolto del dolore e della fatica quotidiana, sono stati pilastri del progetto, tramutati in carezza per la genitorialità. Socialità, confronto, progettualità futura senza scoramento, sono diventati possibilità spendibile per le famiglie che prima si sentivano sole. Il Dott. Manna, investendo sull’umanizzazione della cura e delle relazioni, è riuscito a creare una fitta rete collaborativa che ha portato al cambiamento delle criticità iniziali delle famiglie seguite da P.A.S.S.I. Prevenzione è la parola chiave del Progetto P.A.S.S.I., che continuerà ad essere divulgata nelle prossime iniziative del Centro Iso di Pomigliano d’Arco.