SUCCESSO PER L’EDIZIONE 2025 DI “COL CASCO”

Si è concluso con un grande successo di pubblico, soprattutto fatto da studenti di scuole e istituti comprensivi, l’edizione 2025 di “Col casco”, la manifestazione dedicata alla prevenzione su strada organizzata nel Comune di Caivano all’ interno del Complesso Multifunzione “Pino Daniele” con la collaborazione del Comune di Napoli, della Regione Campania, del MIT, dell’ANAS con il supporto delle forze dell’ordine, delle forze armate e di tantissime associazioni presenti sul territorio.

L’obiettivo prioritario è stato quello di sensibilizzare tutti al rispetto del Codice della Strada e alla prevenzione dei comportamenti scorretti alla guida – afferma il “Ceo di Col Casco” Stefano Silvestro- Io direi di abolire completamente l’assunzione dell’alcol per coloro che guidano ma sensibilizzare anche chi è accanto al guidatore a fargli rispettare le regole. Stesso discorso per chi guida usando il cellulare oggi più che mai una delle cause principali di incidenti stradali. La vita è preziosa e va tutelata per se stessi e per gli altri che sono in auto o in moto con noi e per chi vive la strada su cui camminiamo”.

Consigli sulla sicurezza stradale, alla prevenzione, i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado hanno dialogato con polizia carabinieri, e addetti ai lavori per ricevere informazioni che in alcuni casi possono diventare preziose come Marco Ludovico di ANAS: “Anas, è da sempre in prima linea in materia di sicurezza stradale, impegnata nella promozione di una cultura della guida sicura, con iniziative concrete rivolte soprattutto ai più giovani, tra le quali – in particolare – lo spot “Quando sei alla guida tutto può aspettare”, realizzato da Anas nell’ambito della campagna “Guida e Basta” in collaborazione con MIT e Polizia di Stato”.

Nel corso di ‘Col Casco’, Anas ha ricevuto, infatti, il premio per il “Miglior spot per la sicurezza dei giovani”.

“Col Casco”, si pone l’obiettivo, ogni anno, di diventare un punto di riferimento per la formazione e la sensibilizzazione su tematiche cruciali come la guida responsabile, l’utilizzo corretto del casco e, come detto, il rispetto del Codice della Strada; l’evento, infatti, è molto più di una manifestazione motoristica ovvero si configura come un’occasione educativa, esperienziale e sociale.